Karacasu Belediyesi'nin 62 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Karacasu Belediyesi'nin 62 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı

Karacasu Belediyesi\'nin 62 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı

Karacasu Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'in belediyeyi büyük borçlarla terk ettiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerin ardından Karacasu Belediyesi'nin 62 milyon 444 bin 557 lira borcu olduğu paylaşıldı.

24.04.2024 09:23  Güncelleme: 09:26
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Karacasu Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'in belediyeyi büyük borçlarla terk ettiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerin ardından Karacasu Belediyesi'nin 62 milyon 444 bin 557 lira borcu olduğu paylaşıldı.

Aydın'ın en küçük ilçelerinden olan ve Dünya Kalıcı Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Karacasu ilçesinde açıklanan belediye borç tablosu görenleri şaşırttı. Önceki dönem belediye başkanı Mehmet Erikmen'in belediyeyi büyük borçlarla devrettiği ortaya çıkarken, yeniden belediye başkanı seçilen Mustafa Büyükyapıcı'nın açıkladığı rakamlara göre Karacasu Belediyesi'nin 62 milyon 444 bin 557 lira 60 kuruş borcu olduğu öğrenildi. Belediyenin borçlarına karşılık alacak rakamları ise 8 milyon 421 bin 940 lira 12 kuruş olduğu açıklandı. Borçlarla alacaklar arasındaki 54 milyon 22 bin 617 liralık fark dikkat çekti.

CHP'li Mustafa Büyükyapıcı'nın görevi devraldığı 5 Nisan 2024 tarihi öncesine ait açıklanan rakamlara göre Karacasu Belediyesi'nin, emlak vergisi, kira, harç, banka vadesi gibi kalemlerden 8 milyon 421 bin 940 lira alacağı olduğu, akaryakıt istasyonundan alım nedeniyle 8 milyon 250 bin lira, SGK yapılandırma borcu 439 bin 329 lira, Karacasu Belediyesi Personel Limited Şirketi'nin borcu 1 milyon 266 bin 236 lira ve diğer kalemlerle birlikte toplam 62 milyon 444 bin 557 lira borcu olduğu açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karacasu Belediyesi'nin 62 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı - Son Dakika

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