Karadeniz'de Bilim Kafe Etkinlikleri

17.02.2026 13:02
YÖK ve Biruni Üniversitesi, lise öğrencilerine yönelik 'Bilim Kafe' etkinlikleri düzenledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda ve Biruni Üniversitesi organizasyonunda yürütülen "Bilim Kafe" etkinlikleri, lise öğrencilerine yönelik Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitelerde üretilen bilginin toplumda daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla başlattığı "Bilim Kafe" etkinlikleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ardından Karadeniz Bölgesi'yle devam etti. Program kapsamında Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize'de öğrencilerle bir araya gelindi.

Karadeniz'de gerçekleştirilen Bilim Kafe buluşmaları, lise öğrencilerinin akademisyenlerle birebir iletişim kurmasına ve üniversite yaşamını daha yakından tanımasına katkı sağladı.

İl milli eğitim müdürlükleri işbirliğiyle hayata geçirilen etkinlikler, öğrencilerin yoğun katılımıyla konferans salonlarında gerçekleştirildi.

Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Çelik, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Gençlerde Beslenmenin Öğrenmeye Etkisi" başlıklı seminer vererek, bilimsel bilgileri sade ve anlaşılır bir dille aktardı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Çelik, sağlıklı ve dengeli beslenmenin akademik başarı, dikkat süresi ve bilişsel performans üzerindeki etkilerine değinerek, gençlere günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik öneriler sundu.

Dinlemeye hazır, sorgulayan ve öğrenmeye açık bir gençlikle buluştuklarını aktaran Çelik, "Paylaşılan her bilginin onların hayatında bir karşılığı olacağına inanıyorum. Bilim insana dokunmak için yapılır; topluma değmeyen bilgi eksik kalır." değerlendirmesini yaptı.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, üniversitelerin toplumsal sorumluluğuna dikkati çekerek, "Bilimin üniversite duvarları arasında kalmaması gerektiğine inanıyoruz. YÖK'ün öncülüğünde yürütülen 'Bilim Kafe' etkinlikleriyle, ürettiğimiz bilgiyi gençlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

