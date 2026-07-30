Karadeniz'de İHA Saldırısı: Petrol Yüklemeleri Durdu - Son Dakika
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Karadeniz'de İHA Saldırısı: Petrol Yüklemeleri Durdu

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Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, İHA saldırısı sonrası petrol yüklemelerini durdurdu. Can kaybı yok.

Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) deniz terminalindeki bir tankerin insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğramasının ardından petrol yükleme faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

CPC'den yapılan açıklamada, Marshall Adaları bayraklı "NIFFOS SIFNOS" adlı tankerin, Tengizchevroil tarafından sevk edilen petrolü CPC'nin deniz yükleme noktasında yüklediği sırada İHA saldırısına uğradığı ifade edildi.

Saldırı sonucu tankerin güvertesinde yangın çıktığı bilgisi verilen açıklamada, yangının mürettebat ve CPC'ye ait 3 yardımcı geminin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadığı, petrol sızıntısı meydana gelmediği belirtilen açıklamada, tankerin yüzebilir durumda olduğu ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırının ardından petrol yüklemelerinin durdurulduğu, boru hattı tesislerinin ise normal şekilde çalışmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Rus kara sularında petrol yüklemek üzere terminale ilerleyen Man Adası bayraklı "MARATHI" adlı tankerin de İHA saldırısına uğradığının belirtildiği açıklamada, saldırılar terör eylemi olarak tanımlanarak kınandı.

Kazakistan'daki Hazar Denizi petrol sahalarını Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na bağlayan yaklaşık 1510 kilometrelik CPC boru hattıyla, Kazakistan'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'i yapılıyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Karadeniz, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de İHA Saldırısı: Petrol Yüklemeleri Durdu - Son Dakika

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