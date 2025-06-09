Karadeniz'de İlk Sera OTB'leri Faaliyete Geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karadeniz Bölgesi için ilk olan, Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgelerinde (OTB) üretime başlandığını bildirdi.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, tarımsal üretimde enerji ihtiyacının doğal kaynaklardan karşılanmaya devam edildiği, tarım ile sanayi arasında entegrasyonun sağlandığı Sera OTB'leri hizmete sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Sera OTB'lerin hem tarımsal üretimin yapıldığı hem paketleme ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği hem de ürünlerin pazara gönderildiği bir yapıda tasarlandığına dikkati çeken Yumaklı, söz konusu tesislerde aynı zamanda, teknolojinin ve iyi tarım uygulamalarının da en üst seviyede gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yumaklı, Sera OTB'lerde, tarımsal üretimde en önemli girdilerden biri olan enerji ihtiyacının doğal kaynaklardan karşılandığını, üretilen ürünlerin ise işlenip katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Birer tarımsal üretim üssü olarak planlandığımız, ülkemizin doğal kaynaklarını değerlendirerek tarım ve sanayi entegrasyonunu sağladığımız Sera OTB'lerini milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma'da olmak üzere Karadeniz Bölgemiz için ilk olan iki yeni Sera OTB'de üretime başlandı. Her iki tesis de Karadeniz Bölgemizin ilk Sera OTB'leri olarak ayrı ayrı önem taşıyor. Bafra ve Çaycuma Sera OTB'lerimiz, öncelikle bulundukları illerin, daha sonra da etraflarındaki yakın illerin yaş meyve, sebze ihtiyacını karşılayarak hem Karadeniz Bölgemizin hem de ülkemizin tarımsal üretimde gücüne güç katacak."

Bu tesislerdeki üreticilerin, sıfır atık ilkesine dayalı faaliyet göstereceğine işaret eden Yumaklı, "Üreticiler, yüksek üretim teknolojilerini kullanarak kesintisiz ve yüksek verimli üretim gerçekleştirecek. Sanayi bölümündeki tesislerde ise bu ürünlere değer kazandırılarak ülke tarımına büyük katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak üretimin ve üreticinin yüzyılında, şehirlerin ve ülkenin kalkınmasında öncü rol oynayacak organize tarım bölgelerine yatırımlar yapmayı sürdüreceklerini belirten Yumaklı, üretime başlayan Bafra ve Çaycuma Sera OTB'lerinin bölge halkına ve ülkeye hayırlı uğurlu olması ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

"42 ilimizde 61 OTB'nin yatırım sürecini hızlandırdık"

Yumaklı, ülke genelinde tarımsal üretimin verimli ve kaliteli bir şekilde artırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"OTB'lerimizin sayısı çoğaldıkça tarımsal üretim miktarımızda da önemli ölçüde artış olmasını planlıyoruz. Bütün amacımız hem bitkisel hem de hayvansal üretimi arttırmak. Ancak bunu verimli ve kaliteli bir şekilde yaparak sektörümüzün gelişmesini ve güçlenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında ihracat miktarımızı da artırarak inşallah ekonomimize güç katmayı sürdüreceğiz."

Bakan Yumaklı, bu amaçla 42 ilde 61 OTB'nin yatırım sürecini hızlandırdıklarını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"OTB'leri illerimizin tarımsal üretimlerine göre planlıyoruz. Halihazırda 8 bin kişinin istihdam edildiği ülkemiz genelinde faaliyete geçen OTB'lerde toplam 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretilmekte, 120 bin de büyükbaş besi hayvanımız bulunmakta. 2002 yılında altyapısı tamamlanan ve faaliyete geçen OTB bulunmaz iken, bugün 14 OTB'nin altyapı inşaatlarını tamamlayıp, yatırımcıların hizmetine sunduk. Yatırım programında yer alan organize tarım bölgelerine altyapı inşaatları için güncel fiyatlarla 5,5 milyar lira kredi ve hibe desteği sağladık. Bütün bunların yanında, dünyanın en büyük jeotermal Sera OTB'sini Balıkesir ilimizde kuruyoruz. Tüzel kişilik kazandırdığımız tesisin altyapı inşaatlarına inşallah bu yıl içinde başlıyoruz."

Bafra Sera OTB

Samsun Bafra Sera OTB, 1194 dekarlık alanda faaliyet gösterecek. OTB'nin altyapı inşaatları için Tarım ve Orman Bakanlığınca 255 milyon lira kredi ve hibe sağlandı.

Tesis, ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkıda bulunurken, yüzde 75'i kadın olmak üzere 1500 kişi istihdam edilecek. Tesiste en küçüğü 25 dekar olmak üzere fide, sebze ve meyve üretiminin gerçekleştirileceği 30 sera parseli, bu ürünlerin işleme, paketleme ve depolamasının yapılmasıyla katma değer kazanacağı üç sanayi parseli ile eğitim ve araştırma alanı, biokütle tesisi ve atık yönetim alanı yer alıyor.

Bafra Sera OTB aynı zamanda, modern tarımsal üretim yöntemlerinin uygulandığı, yüksek kalite ve verimlilikte yaş meyve, sebze üretimi yapılan bir tarım üssü olarak hizmet verecek. Tesis, hem Samsun ve çevre illerinin yaş meyve, sebze ihtiyacını karşılayacak hem de tarımsal arz güvenliğini güçlendirerek yerel ekonomiye önemli katkı sağlayacak.

Zonguldak Çaycuma Sera OTB

524 dekar alanda kurulan Çaycuma Sera OTB'ye Tarım ve Orman Bakanlığınca 200 milyon lira altyapı inşaatları desteği sağlandı.

15 sera ve üç sanayi parselinden oluşan tesiste, yüzde 75'i kadın olmak üzere 1000 kişi istihdam edilecek. Ülke ekonomisine yılda 750 milyon lira katkı sağlayacak Çaycuma Sera OTB'de yüksek teknoloji, sıfır atık ve sürdürülebilir üretim altyapısı ile fide, sebze, meyve ve süs bitkileri üretimi gerçekleştirilecek.

Tesiste üretilen meyve ve sebze gibi ürünlerle Zonguldak ve çevre illerin gıda arz güvenliği sağlanırken ülke ekonomisi de önemli bir gelire kavuşacak.