Karadeniz'de Kırlangıç ve Kalkan Bolluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz'de Kırlangıç ve Kalkan Bolluğu

Karadeniz\'de Kırlangıç ve Kalkan Bolluğu

Karadeniz'de kırlangıç ve kalkan balığı bol avlandı; fiyatlar düştü, tezgahlar bereketlendi.

29.03.2025 09:47
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Karadeniz'de son yılların en bereketli sezonu yaşanırken tezgahlarda yaklaşık kırk yıldır ikisi bir arada pek görülmeyen kırlangıç ve kalkan bolluğu şaşırttı.

Daha önce kilosu bin 500 TL'den satılan kırlangıç balığı bol avlanmasıyla birlikte fiyatı 500-600 TL'lere kadar gerilerken, kalkan balığı da bin TL'den satılıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Sezonun bitimine az bir zaman kala, tezgahlarda özellikle kalkan ve kırlangıç bolluğu dikkat çekerken balıkçılar yaklaşık kırk yıldır kırlangıç ve kalkan balığını bir arada hiç bu kadar bol görmediklerini söyledi.

Balıkçılardan Süleyman Çakır, yaklaşık 40 yıldır ilk kez bu sezon kırlangıç balığının bol avlandığını belirterek "Bu sene kırlangıç çok bol çıktı. Kalkan'da 15-20 gün böyle biraz fazla çıkar daha sonra havyarını döker gider. Şu ana kadar Kalkan ve Kırlangıcı bir arada hiç bu kadar bol görmedim. Otuz kırk yıldır bu sektördeyim. Bu sezon gibi kırlangıç çıkmadı, bu sene çok bol çıktı. Daha önce kilosu bin 500 TL'ye satıyorduk şu anda 500-600 TL'ye düştü. Genelde Araklı, Akçaabat, Sürmene açıklarında avlanıyor. Kırlangıcın kafa kısmından çorba olur, geri kalanıyla da buğlama olur. Bundan sonrası için hamsi zaten yok, istavrit olur, hava iyi olursa mezgit olur. Şu anda tezgahlarda kalkan, kırlangıç, çupra, levrek, somon yer alıyor" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Denizcilik, Karadeniz, Ekonomi, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Kırlangıç ve Kalkan Bolluğu - Son Dakika

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