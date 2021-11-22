Üye Girişi
Karadeniz'de su altına döşenecek borularda ilk kaynak 2022'nin baharında - Son Dakika

Karadeniz'de su altına döşenecek borularda ilk kaynak 2022'nin baharında

22.11.2021 10:41
Karadeniz'de su altına döşenecek borularda ilk kaynak 2022'nin baharında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız." dedi.

Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, küresel enerji piyasalarında özellikle fiyat anlamında büyük değişim yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin bu süreçte en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık. Geçtiğimiz hafta faturalardaki TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırıldığı açıklandı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşımıza vereceğimiz destek yıllık yaklaşık 3 milyar lira olacak." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün ekim sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını ifade etti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının da 2019 ve 2020'de yüzde 42'nin üzerine çıktığını dile getiren Dönmez, 2023 hedefine şimdiden ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Temmuzda Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-2 ve rezervuar-3 testlerini başarıyla tamamlamıştık. Karadeniz gazını ilk defa o gün orada yaktık. Bu hafta Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamladık. Yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah."

Dördüncü sondaj gemisinin de 2022'nin bahar aylarında Türkiye'ye ulaşacağını aktaran Dönmez, "4. gemimiz çift kule tasarımına, sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyete sahip. Yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha emniyetli şekilde çalışıyor. Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023'e göre yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kış saati uygulaması

Türkiye'de kış saati uygulamasına 2016'da başlandığını hatırlatan Dönmez, bugüne kadar elektrikte 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını bildirdi.

Dönmez, bu tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu belirterek, "26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi." dedi.

Geleceğin en önemli iki konusu elektrikli araç ve karbon fiyatlaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da Türkiye'nin Paris Anlaşması'na uyum sürecinde 2053'e yönelik net sıfır emisyon hedefi belirlediğini anımsatarak, "Net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımların atılması, sürecin etkin ve adaletle yönetilmesi elzem. Bu kapsamda, önümüzdeki döneme ilişkin iki konuyu önemli görüyorum." dedi.

Bunlardan ilkinin Türkiye'nin yarım yüzyıldır hayalini kurduğu yerli ve milli otomobilinin 2022'nin sonunda üretim bandından inmesi olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Elektrikli araçların yaygınlaşması, yeterli şarj altyapısının varlığına, şarj hizmetinin ülke sathında sunulabiliyor olmasına bağlıdır. Bu kapsamda TBMM'ye sunulan önerinin kısa sürede yasalaşmasını diliyorum. EPDK olarak, yasa taslağını esas alarak ikincil mevzuat çalışmalarını da planlamış bulunuyoruz. Ekonomimiz açısından elektrikli araçlar kadar önemli gördüğüm bir diğer konu ise karbon fiyatlaması. Önümüzdeki ocak ayında toplanacak iklim şurası sonrasında ülkemizin karbon azaltımına ilişkin yol haritası daha da belirginleşip karbon fiyatlamasına ilişkin esaslar olgunlaştığında, EPDK kendi üzerine düşeni basiretle yerine getirmeye hazır. Karbon fiyatlamasında Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin görevlendirilmesi halinde, karbon piyasasının EPDK'nin gözetiminde en kısa sürede işletmeye hazır hale getirileceğini vurgulamak isterim."

Yılmaz, enerji sektörü için dijitalleşmenin hayati önem taşıdığını ve sektörün dijitalleşmesinin büyüme ve istihdama önemli katkı sunacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde sektörümüzle elbirliği içinde geliştirdiğimiz milli akıllı sayaç sistemleri projemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Kısa adı MASS olan bu proje ile harcadığımız enerjinin miktarını ve kalitesini ölçen, bu enerjinin en verimli ve en kısa yoldan müşterilerin hizmetine nasıl sunulacağı hususunda önemli bilgiler içeren, sayaçlara yapılan müdahale veya sayaç arızalanma durumlarını dağıtım şirketlerine ileterek yönlendirme yapabilen bir mobil uygulama sistemini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de su altına döşenecek borularda ilk kaynak 2022'nin baharında - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

JPMorgan dünya ekonomisini vuran çip krizinin bitişi için 2022 yılını işaret etti 10:37 JPMorgan dünya ekonomisini vuran çip krizinin bitişi için 2022 yılını işaret etti Düğün konvoyu trafiği durdurup drift yaptı 10:30 Düğün konvoyu trafiği durdurup drift yaptı Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı 10:17 Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı 8,5 aylık Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları geldi 10:12 8,5 aylık Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları geldi Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak 08:45 Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi 07:54 Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi

Son Dakika Haberleri
10:36 Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti
10:29 Düğün konvoyu trafiği durdurup drift yaptı
10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
10:18 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız
10:17 Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı
10:16 Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı
10:13 Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var
10:12 8,5 aylık Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları geldi
10:09 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
09:58 Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Alişan'dan kardeşiyle ilgili duygusal paylaşım
TL, yüzde 26 değer kaybetti TL, yüzde 26 değer kaybetti         
10:41
Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti         
10:36
Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü         
10:26
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
09:52
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak         
20:34
Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır         
16:52
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 10:45:07. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'de su altına döşenecek borularda ilk kaynak 2022'nin baharında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement