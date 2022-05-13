ZONGULDAK - Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi başladı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, dünyayla rekabet etmeye başlayınca, daha iyi makineler gelince, siber güvenlik konularının daha önemli hale gelmeye başladığını söyledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Dönmez, dünyada teknolojik gelişmelerin çok ön planda olduğunu, dijital teknolojilerin yaygınlaştığını, hayatın her alanında dijital teknolojilerin bulunduğunu belirterek bununla beraber siber güvenlik tehditlerinin de geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin teknolojik devrimi ve değişimi yakaladığına işaret eden Dönmez, "Teknolojik değişimin, teknolojik devrimin en önemli unsuru da nitelikli insan kaynağı. Dolayısıyla burada üniversitelerde yetişen gençlerin, öğrencilerimizin, hocalarımızın emeklerinin, çalışmalarının çok büyük önemi var. Sanayide katma değerli üretimin de de esas anahtarı aslında teknoloji. Teknolojide ne kadar ilerlerseniz, bu teknolojiyi sanayiye uyguladığınızda yaptığınız ürünlerin katma değeri artıyor. Herkesin yaptığını yaparsanız, fiyat rekabetiyle kaybedersiniz ama herkesin yaptığından farklı bir şey yaparsanız, o zaman sattığınız ürünü daha iyi bir fiyata satabilirsiniz." diye konuştu.

Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kalkınma ajanslarının yapısı ve çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Siber güvenlik alanını çok önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, siber güvenlik konusunun 11. Kalkınma Planında ve Siber Güvenlik Stratejisi'nde de yer aldığını aktardı.

Dönmez, sanayide neredeyse bütün dijital makinelerde siber güvenlik riski bulunduğuna dikkati çekerek, "Sanayimiz yavaş yavaş bunun farkına varmaya başladı. Hele dünyayla rekabet etmeye başlayınca, daha iyi makineler gelince, siber güvenlik konuları daha önemli hale gelmeye başladı. Yarın öbür gün, inşallah bunların elektronik sistemlerini, dijital ara yüzlerini sizler yapacaksınız. Sizler daha iyilerini geliştireceksiniz. Bu makine dünyasında da artık makineleri alan ve üretim yapandan daha çok, daha fazla makine üreten, daha dijital makine üreten bir ülke haline geleceğiz." ifadesini kullandı.

Çetin Ali Dönmez, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması, girişimciliğin geliştirilmesi, genç istihdamının artırılması ve ulusal stratejilere hizmet edilmesi amacıyla 2014 yılında "Siber Vatan" çalışmasını başlattığını sözlerine ekledi.

"Biz de yapay zekalı sistemler geliştireceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da bugünün, artık yenilikçi teknolojiler çağı haline geldiğini ve siber saldırıların "altın çağı"nın yaşandığını söyledi.

Siber güvenliğin artık bir ihtiyaç olduğunun, her geçen gün daha hayati olmaya devam ettiğinin altını çizen Koç, "Yenilikçi teknolojiler; düşünme yapımızı, davranış şekillerimiz ve iş yapış şekillerimizi tamamen değiştirdi. Dijitalleştirme; hayat kalitemizi artırdığı gibi siber saldırılara karşı mağdur duruma da getirebiliyor. Eskilerde daha az ve genellikle de kişisel olarak yapılan siber saldırılar günümüzde artık devletler seviyesinde karmaşık, yıkıcı ve en önemlisi de hedef odaklı olmaya başladı. Artık saldırganların da motivasyonu çok değişti.

Artık çıkar sağlamaya ve zarar vermeye doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın özellikle hackleme konusunda ne tür bir yıkıcı etkisinin olacağını henüz bilmediklerini anlatan Koç şöyle devam etti:

"Siber saldırıların daha akıllı hale geldiğini görüyoruz. Mevcut saldırı yöntemlerinin daha akıllı ve kusursuz hale geleceği kesin. Artık yapay zekayla siber saldırılar yapılmaya başlandığı zaman insan faktörü ortadan kalkıyor. Yapay zeka siber saldırı yapmaya başladığı zaman yorulmayacak, 7/24 sistemlere saldırmaya devam edecek. Peki biz buna karşı nasıl önlem alacağız? Biz de yapay zekalı sistemler geliştireceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sisteminde yüzde 100 siber güvenlik ortamı oluşamaz. Bunun farkında olacağız öncelikle."

Siber güvenlikte bilmekle gereğini yapmak arasında çok büyük fark var olduğunu vurgulayan Koç, 7'den 70'e herkesin dijital okur yazarlığını artırmak istediklerini kaydetti.

Koç, Türkiye'de siber güvenlik konusunda farkındalığın daha erken yaşlarda başlaması gerektiğinin farkına vardıklarını dile getirerek artık ortak akılla işler yapmaları gerektiğini, köklü bir koordinasyon grubuyla üretilen yerli ve milli ürünleri kamuda daha fazla kullanabilmek adına bir çalışma başlattıklarını, yakın bir zamanda daha fazla yerli ürünü kamuda kullanmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ise milli ve yerli ürünler yapabilmenin çok önemli olduğunu belirterek "Bunu savunma sanayisinde yaptık, operasyonlarla gösterdik. Pek çok ürünü yapabildik. Siber güvenlikte hayli hayli başarırız. Burada çok başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Siber alanın sadece savunma sanayiyle kısıtlı olmadığına değinen Şeker, "Siber alan dediğimizde her alanı ilgilendiriyor. Enerji sektöründen ulaşım sektörüne, haberleşmeden kritik altyapılara kadar her yer artık tehdit altında. Biz bütün bunları korumak zorundayız, bunlarla ilgili tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Son yaşanan Rusya- Ukrayna savaşını hepimiz yakından izliyoruz. Orada klasik konvansiyonel muharebenin yanı sıra bir taraftan da siber savaş da arkadan devam ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Siber Vatan Yetkinlik Merkezi İşbirliği Protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından zirve panellerle devam etti.

Etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, davetliler ve öğrenciler katıldı.

"Siber Güvenlikte Kritik Unsur; İnsan Kaynağı" temasıyla düzenlenen zirve, siber güvenlik konusunda toplum genelinde özellikle gençlerde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi kapsamında kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik camianın bir araya getirildiği zirvede teknolojik gelişmeler, güvenlik riskleri, savunma geliştirme süreçleri, yerli siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılması konuları ele alınıyor.

"Siber Güvenlik Startup Weekend Girişimcilik Yarışması"nın da düzenleneceği zirve 15 Mayıs'ta sona erecek.