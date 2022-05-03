Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması

03.05.2022 18:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplandıkları masalar etrafında milletin derdi yok, kendi dertleri var. Türkiye için yaptıklarımızı görmek istemeyenler, projelerimizi anlatsak da anlamayanlar, Türkiye için kurduğumuz hayalin farkında olmayanlar, ancak iftira atarlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplandıkları masalar etrafında milletin derdi yok, kendi dertleri var. Türkiye için yaptıklarımızı görmek istemeyenler, projelerimizi anlatsak da anlamayanlar, Türkiye için kurduğumuz hayalin farkında olmayanlar, ancak iftira atarlar." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlemen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 7 gün 24 saat hizmet esasına göre, gece gündüz büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, sadece son bir ayda 1915 Çanakkale Köprüsü, Tokat Havalimanı, Malatya Çevre Yolu, Phaselis Tüneli, Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının açılışını yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 20 yılda 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğindeki hükümetler döneminde ülkenin bölünmüş kara yolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu, tünelleri de 50 kilometreden 651 kilometreye, köprü ve viyadükleri 729 kilometreye uzattıklarını vurguladı.

Havalimanı sayısını 61'e çıkaracaklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Dünyanın 129 ülkesindeki tam 337 noktaya uçuyoruz. Geçen yıl yolcu sayısıyla İstanbul Havalimanı'mız, Avrupa'da birinci oldu. Hani şu 'Kimse uçmaz.' dedikleri İstanbul Havalimanı var ya... Pandemiye rağmen 30 Nisan'da rekor kırarak toplam 1301 uçuş İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. Sadece cuma günü 195 bin 640 yolcu seyahat etti. 30 Nisan Cuma günü Trabzon Havalimanı da 87 uçuş 10 bin 557 yolcuya ev sahipliği yaparak son iki yılın rekorunu kırdı." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, tersane sayısını 37'den 84'e, liman sayısını da 149'dan 217'ye çıkararak, Mavi Vatan'da da söz sahibi olduklarının altını çizerek, Türksat5A ve Türksat5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya göndererek, aynı yıl 2 uydu birden gönderen nadir ülkelerden olduklarını, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat6A'yı da Cumhuriyet'in 100'üncü yılında uzaya göndereceklerini söyledi.

Ülkeye kazandırılan yollarla çok daha rahat, hızlı ve konforlu seyahatler yaptıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İşletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla yollarımızda, seyahat süresinde yıllık 7 milyar saat tasarruf elde ettik. Akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Bunların sonucu olarak yıllık toplam 85 milyar liralık tasarruf sağlıyoruz. Yaptığımız tasarruflarla birlikte emisyon salınımını da yıllık 5 milyon ton azalttık. Bunun yanında yatırımlarımız sayesinde, yol güvenliği artarken trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar olmuştur. Bu da her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın canının kurtulması demektir."

Muhalefete eleştiri

"Bizler çalıştıkça, bizler ürettikçe, bizler irade ortaya koydukça, muhalefet partileri komplekse kapılıyor." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, "O komplekslerini kapatmak için de kibirlerini kabartıyorlar. Toplandıkları masalar etrafında milletin derdi yok, kendi dertleri var. Türkiye için yaptıklarımızı görmek istemeyenler, projelerimizi anlatsak da anlamayanlar, Türkiye için kurduğumuz hayalin farkında olmayanlar ancak iftira atarlar. Onlar iftira atmaya, projeleri karalamaya devam etsin. Bizler milletimizle Türkiye'yi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da konuşma yaptı.

Program sonunda partililerle tek tek bayramlaşarak fotoğraf çektiren Karaismailoğlu, Uzun Sokak, Kahmaranmaraş ve Kunduracılar caddelerinde esnaf ziyareti de yaptı.

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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması

YORUMLAR
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MUSTAFA SARIGÜL PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI MUSTAFA SARIGÜL PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililerle bayramlaştı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı Açıklaması - Son Dakika


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