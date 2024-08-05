Karaman\'da Erkenci Elma Hasadı Başladı

Ekonomi

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Karaman'da erkenci elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başladı.

Yaz elmasının toplanmaya başlaması nedeniyle hasat yapılan bahçede incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, üreticiye bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayram, 15 milyona yakın ağaç sayısı ile Karaman'ın bugün Türkiye birincisi olduğunu ifade ederek, "Elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başlamış durumdadır. Hasadımız Kasım ayına kadar devam edecek" dedi.

"Elma hasadı sezonundan 15 gün önce başladı"

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olan Karaman'da yazlık Gala çeşidiyle hasadın başladığını ifade ederek, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı bu yıl hasat 15-20 gün önce başladı. Şuanda üreticimiz elmasından memnun. Bu yıl elmanın iyi bir fiyattan satılacağını tahmin ediyoruz. Bununda sebebi Türkiye genelinde bazı bölgelerde elmanın az olduğunu duyuyoruz. Şuanda da tüccarlar Karaman'ın elmasına büyük rağbet göstermeye başladı. Bunun gerekçesi ise son yıllarda Karaman'da modern ve düzenli bahçelerde kaliteli elma üretilmesidir. Karaman Türkiye'de 15 milyonun üzerindeki elma ağacı sayısıyla birinci, üretimde de ikinci sıradadır. Önümüzdeki yıllarda Karaman liderlik için hızla yol alıyor. Buda bizleri memnun ediyor. Rekolte düşüklüğü Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman'da da bazı çeşitlerde düşük olsa da genelde elma üreticisinin yüzünün güleceği bir sezon yaşayacaklarını düşünüyoruz" dedi.

"Üreticimiz tokatçılara dikkat etsin"

Mehmet Bayram, Karaman Ziraat Odası olarak, her yıl hasat döneminde üreticileri dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını ifade ederek, "Üreticimizin 1 yıl boyunca gözü gibi baktığı ürününü tokatçılara kaptırarak mağdur etmesi bizleri de çok üzüyor. Bu nedenle üreticilerimize tekrar sesleniyorum, ürünlerini satarlarken, kolluk kuvvetlerinde yardım istesinler. Vergi kaydı ve iş yeri olmayan kişilere kesinlikle senet veya çekle ürünlerini satmasınlar" diye konuştu.

"Bu senede elmamız verimli"

Elma üreticisi Çağrı Yılmaz ise önceki yıllara göre bu yıl havaların sıcak geçmesi nedeniyle hasada 15 gün önceden başladık. Allaha şükür üretimimizden şuan için memnunuz. Zor şartlara rağmen bu sene de elmalarımız verimli. Genel olarak baktığımız da Karamanlı elma üreticisi üretimden gayet memnun" dedi. - KARAMAN