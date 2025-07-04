Karapınar'da Hububat Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karapınar'da Hububat Hasadı Devam Ediyor

Karapınar\'da Hububat Hasadı Devam Ediyor
04.07.2025 14:25
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Konya'nın Karapınar ilçesinde hububat hasadı hızla sürerken, verim sulu arazilerde yüksek.

Konya'nın Karapınar ilçesinde hububat hasadı devam ediyor.

İlçede düzenlenen hasat etkinliğine TMO Konya Başmüdürü Mehmet Barlak, TMO Bölge Müdürlüğü Başmüdür Yardımcısı Muhammet Zengin, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, oda yöneticileri ve personel katıldı. Heyet, tarlalarda üreticilerle birebir görüşerek bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

"Hasat hızlandı, verim sulu arazide yüksek"

Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, hasat sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Konya Ovası'nda hububat hasadı giderek hızlanıyor. Kıraç ve sulu arazilerde hasat devam ediyor. Özellikle sulu tarlalarda tane tutumu çok iyi durumda. Geçen yıl yaşanan soğuk hava ve samyeli nedeniyle ciddi kayıplar olmuştu. Bu yıl kıraç araziler yine bekleneni veremese de sulu alanlarda verim tatmin edici. Önümüzdeki 15 gün boyunca sulu arazilerde hasat yoğunluğu yaşanacak. Yangınlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat diliyorum" dedi.

"70 noktada alımlar sürüyor"

TMO Konya Başmüdürü Mehmet Barlak ise, "Hasadın başladığı ilk günden itibaren TMO olarak randevu sistemimizi aktif hale getirdik. Şu anda Konya genelinde 70 noktada alımlarımız devam ediyor. Sulu hububat ürünlerinde de hasat başladı ve verim şu anda iyi görünüyor. Üreticilerimizin endişeye kapılmasına gerek yok, her zaman yanlarındayız. Yeni hasat döneminin ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner de Karapınar genelinde kıraç alanlar az olmakla birlikte, sulu arazilerde verimin kötü olmadığını söyledi.

Karapınar'da üreticilerin hasat heyecanı devam ederken, yetkililer yangınlara karşı uyarılarda bulunarak, dikkatli ve bilinçli hasat yapılmasının önemine vurgu yaptı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karapınar'da Hububat Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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