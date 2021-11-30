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Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı - Son Dakika

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı

30.11.2021 21:10

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı Türkiye'nin yerli teknolojiyle hayata geçirilmiş ilk, Avrupa'nın büyük enerji santrallerinden olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı.

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı

İSTANBUL - Türkiye'nin yerli teknolojiyle hayata geçirilmiş ilk, Avrupa'nın büyük enerji santrallerinden olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı.

Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan temiz enerji ihtiyacını sağlamak vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için finansman anlaşması imzalandı. Enerji santrali için 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman sağlanırken, proje tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ise 1,5 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önüne geçecek. İmza töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile kıymetli bir kaynağı temin etmiş bulunuyoruz. Kalyon olarak sağladığımız bu kaynak, Türkiye ekonomisine olan güvenin yanı sıra, Kalyon Holding'in sağlam ve sürdürülebilir finansal yapısının da ispatıdır" dedi.

İmza töreni, İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

"Güneş Enerjisi Santrali hedeflenen tarihten bir yıl önce tam kapasiteye geçecek"

Santralin tamamlanma tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin şimdiden 550 metre woltu işletmeye alınmış durumda. Kalyon PV fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 metre wolta çıkarttık. Santral 1350 metre wolt panel kurulu gücü ile tam kapasiteye ulaşacak. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki hedeflerimizin çok ilerisindeyiz. Santralin tam kapasite ile faaliyete geçme hedefini 1 yıl öne çekmiş bulunuyoruz. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi santrali tamamlandığında, tek bir saha üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük güneş santrali olacak" şeklinde konuştu.

Konuşmasına devam eden Kalyoncu, "Projede finansmanın sağlanmasından, yatırımın gerçekleşmesine kadar tüm aşamaların Holding tarafından üstlenilmiştir. Türkiye'nin yenilenebilir ve temiz enerji alanındaki kararlılığı bütün dünyaya gösterirken, aynı zamanda ülkemize yıllık 400 milyon dolar döviz ikamesi sağlıyor. Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikte güneş panelinin Türkiye'de de üretilmesi, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdam sağlanması açısından stratejik önem taşıyor" dedi.

"Proje tamamlandığında 20 milyon metrekarelik bir alanda temiz enerji üretimi gerçekleştirecek"

Son olarak Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin çevre ve sosyal etki açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kalyoncu, "Proje tamamlandığında 20 milyon metrekarelik bir alanda temiz enerji üretimi gerçekleştirecek. Türkiye'nin çöl niteliğindeki tek bölgesi olan Konya ili Karapınar ilçesi Acıgöl havzasında inşa edilen, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olan Karapınar Güneş Enerji Santrali, iklim değişikliğinin sonuçlarıyla da doğrudan mücadele ediyor. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, 1,5 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önüne geçecek. 1350 metre wolt DC kurulu gücüyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santralinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon kişinin elektrik tüketimini karşılayacak" diyerek sözlerini tamamladı.

(UGR-ACÖ-E)

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı
Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı
Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı
Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı

Karapınar, Türkiye, Enerji, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı - Son Dakika
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