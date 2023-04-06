Karar Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 kişinin malvarlığı donduruldu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından imzalanan Malvarlığının Dondurulması Kararlarının Kaldırılması Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 İSİM HAKKINDA YENİ KARAR

Yayımlanan karar kapsamında; Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal, Fırat Özgür isimli kişilerin malvarlığının dondurulması kararları kaldırıldı.

İşte karar metni: