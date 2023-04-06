Karar Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 kişinin malvarlığı donduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Karar Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 kişinin malvarlığı donduruldu

06.04.2023 13:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından imzalanan Resmi Gazete kararıyla, 9 kişinin malvarlığı dondurulması kararı kaldırıldı. Bu isimlerin; Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal ve Fırat Özgür olduğu görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından imzalanan Malvarlığının Dondurulması Kararlarının Kaldırılması Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 İSİM HAKKINDA YENİ KARAR

Yayımlanan karar kapsamında; Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal, Fırat Özgür isimli kişilerin malvarlığının dondurulması kararları kaldırıldı.

İşte karar metni:

Karar Resmi Gazete'de! 9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Eren Doruk: kim la bunlar Cevap Yaz 62 1 Yayından Kaldır
500
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı CHP'li Gürer: 'Bakan Nebati'nin açıklamaları, tarımın içine düşürüldüğü acı tablonun açık itirafıdır' CHP'li Gürer: 'Bakan Nebati'nin açıklamaları, tarımın içine düşürüldüğü acı tablonun açık itirafıdır'

Nureddin Nebati, Süleyman Soylu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karar Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 kişinin malvarlığı donduruldu - Son Dakika


Son Dakika
13:50 İstanbul Valiliği'nden CHP binasına saldırı iddiasıyla ilgili açıklama: Bir araçtan havaya ateş edildiği belirlendi
13:48 Mustafa Sarıgül'den kritik karar! 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor
13:47 Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 5 ayda COVID-19 kaynaklı can kaybı 844
13:46 CHP'den teklif aldı mı? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına cevap gecikmedi
13:20 CHP'den teklif geldi mi? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına yanıt: İş işten geçmişti
13:18 Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844
13:13 Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
13:02 A Milli Takım FIFA dünya kulüpleri sıralamasında bir basamak yükseldi! İşte 43. sıraya yerleşen Türkiye'nin puanı
12:56 A Milli Takım, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. sıraya yerleşti
12:57 İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 14:07:07. #1.12#
SON DAKİKA: Karar Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 kişinin malvarlığı donduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement