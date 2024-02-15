Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı: Üretici para kazanamıyor, aracılar kazanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı: Üretici para kazanamıyor, aracılar kazanıyor

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı: Üretici para kazanamıyor, aracılar kazanıyor

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, Adana'nın Karataş açıklarından çıkartılan ve kilogramı 100 liraya satılan balıkların sofraya ulaşıncaya kadar fiyatının yüzde 200'den fazla arttığını belirtti. Safsoylu, üreticilerin para kazanamadığını, aracıların ise kazandığını söyledi. Ayrıca, Safsoylu balık tüketiminin artması gerektiğini ve kaçak karidesin piyasada yerli karidesin yarı fiyatına satıldığını da dile getirdi.

15.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, Adana'nın Karataş açıklarından çıkartılan ve kilogramı 100 liraya satılan balıkların sofraya ulaşıncaya kadar fiyatının yüzde 200'den fazla arttığını belirterek, "Üretici para kazanamıyor, aracılar kazanıyor" dedi.

Akdeniz'e kıyısı olan Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçılar denizden barbun, dil balığı, lagos ve gümüş gibi birçok balık türünü çıkartıyor. İlçedeki balıkçılarda kilogram fiyatı 100-120 TL arasında satılan balıklar, Adana ve çevre illere gönderiliyor ancak fiyatları da 200-300 liraya yükseliyor. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, "100-120 TL'lik fiyatlar üreticileri tatmin etmiyor ancak bizden bu fiyata alınan balıklar sofraya ulaşana kadar yüzde 200 zamlanıyor. Hem biz hem de vatandaşlar mağdur oluyor. Kooperatif olarak da paramız olmadığı için biz bu balıkçı arkadaşların balığını değerlendiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aracılar kazanıyor"

Tarım ürünlerinde olduğu gibi balıkta da aracıların para kazandığını aktaran Safsoylu, "En büyük emeği sarf eden, en büyük girdisi fazla olan üreticiler maalesef bu konuda yalnız bırakılmışlar. Üretici para kazanamıyor ama ikinci, üçüncü eller kazanıyor ve soframıza ulaşıncaya kadar ürünler yüzde 200-300 civarında değer kazanıyor" dedi.

"Balık tüketimi artmalı"

Balık tüketiminin artması gerektiğini söyleyen Safsoylu, "Biz tabii ki halkımızın balık yemesini tercih ediyoruz. Hiç olmazsa haftada 3 gün çocuklarımıza balık yedirmeliyiz. Fosfor ve iyot yönünden zengin olan balığı yedirmemiz gerekiyor kemik gelişiminde faydalı olduğu için. Maalesef dünya ülkeleri arasında balık tüketiminde 7. sıradayız" diye konuştu.

Kaçak karidese dikkat

Celal Safsoylu, ağır metal içeren ve bu nedenle ülkeye kaçak yollarla getirilen İran karidesinin piyasada yerli jumbo karidesin yarı fiyatına satıldığını da söyleyerek, hem insan sağlığına hem de ekonomiye zarar verildiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı: Üretici para kazanamıyor, aracılar kazanıyor - Son Dakika

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