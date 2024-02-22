Kardeş ülkeden alınan tohumla Kaliforniya biber üretiminde kalite arttı
Ziraat Mühendisi İsmail Kelce: " Azerbaycan'dan gelen Kaliforniya tohumu kaliteli ve hastalıklara karşı dayanıklılığı nedeniyle ihracat için daha verimli"
ANTALYA - Türkiye'nin en önemli örtü altı tarım bölgesi Antalya'nın Aksu ilçesinde üretilen Kaliforniya biber, kardeş ülke Azerbaycan'da üretilen tohumla çeşitlilik kazandı.
Örtü altı tarımın başkenti Antalya'da, ülke genelinde üretilen Kaliforniya biberinin yüzde 90'ı Aksu ilçesinde yetiştiriliyor. Domates, kabak, patlıcan, salatalık ve biber gibi ürünlerin yerini son yıllarda ekonomik döngüsü yüksek olarak bilinen Kaliforniya biber aldı. Ziraat Mühendisi İsmail Kelce, kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen Kaliforniya tohumunun kaliteli ve hastalıklara karşı dayanıklılığı nedeniyle ihracat için daha verimli olduğunu söyledi.
"Kaliteli verim"
Öncelikli olarak Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini kaydeden Ziraat Mühendisi İsmail Kelce, "Kaliforniya biber serasındayız. 8 bin 500 metrekare alanda ekim yapıldı. Yeni denenmiş bir çeşit. 3 yıldır bu çeşidi deniyoruz. Bu sene performansını beğenip satışa sunacağız. Bu çeşit Azerbaycan'dan gelen bir tohum çeşidi" dedi.
"Avrupa'ya ihracat"
Biber çeşitlerinde verimliliğin ön plana çıktığını belirten Ziraat Mühendisi İsmail Kelce, "Bu çeşidin en önemli özelliği homojen bir meyve yapısına sahip ve ihracatta da ikinci kalite ürün çok az çıkmaktadır. Hastalıklara karşı dayanıklılığı çok yüksek. Güçlü bir ürün aynı zamanda. Bu biberleri Romanya, Polonya, Ukrayna ve Rusya'ya gönderiyoruz. Ağırlıklı bölgemiz Avrupa" diye konuştu.
"Pazar payı korunmalı"
Kelce, "Kaliforniya biber üretiminde dönem içinde fiyatlar düşse de ülkemizde biz Kaliforniya biberde belli bir noktaya gelmiş ihracatımız var. Bu ihracatın, azalmaması ve pazarı elimizden kaybetmemek içinde ekim ve dikim miktarının sabit korunması gerekiyor. Hem ülke açısından hem de üreticilerin ürün çeşitliliği açısından bunun olması gerekiyor. Belli bir miktarın altına inmemesi lazım. 5 bin ve 7 bin dekar arasında Aksu'da Kaliforniya biber ekimi yapılıyor. Önümüzdeki yıl içinde bu miktarın sabit kalacağını düşünüyorum" dedi.
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