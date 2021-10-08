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Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak - Son Dakika

Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak

08.10.2021 11:57

Türkiye'de kargo taşımacılığında drone kullanımı için yapılan ön çalışmalar tamamlandı. Şehirler arası drone taşımacılığında ilk modellemenin İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için yapıldığını açıklayan Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, çalışmanın dünyada bir ilk olacağını ve drone'ların kargo taşıma şartlarının kesin kurallara bağlanacağını ifade etti.

Kargo taşımacılığında insansız hava araçlarını kullanma çalışmaları sürüyor. Türkiye de drone teknolojilerinde öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ancak hazırlıklar sadece sistem geliştirmekle sınırlı kalmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şehirler arası drone taşımacılığı için "hava koridoru güzergahı" belirledi.

İLK UYGULAMA İSTANBUL-ESKİŞEHİR-ANKARA HATTINDA

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, çalışmanın detaylarını 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda TRT Haber'e anlattı. Modellemenin ilk olarak İstanbul-Eskişehir- Ankara hattı için yapıldığını belirten Yüksek, "İstanbul-Ankara veya İstanbul-Eskişehir arasında ana arterlerde hava koridorları tanımlamak suretiyle belki İHA ve drone yollarını ilk kırıntılarını ifade etmiş olacağız" dedi.

Dünyada bir ilk! Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara
Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek.

DÜNYADA İLK OLACAK

Dünyada ilk olduğu belirtilen çalışmayla drone'ların kargo taşıma şartları kesin kurallara bağlanacak. Hangi güzergahın izleneceği, drone'ların hangi irtifadan uçacağı ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detay netleştirilecek.

Yüksek, modellemenin hazır olduğunu söyleyerek, "Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak. Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak" dedi.

50 BİNİN ÜZERİNDE DRONE KAYIT ALTINDA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'de drone'lara ilişkin detaylı bir çalışma da yürütüyor. Şimdiye kadar 50 binin üzerinde drone kayıt altına aldı. Lisans verilen pilot sayısı da 600 bin civarında.

Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak

Eskişehir, Havacılık, Türkiye, Drone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak - Son Dakika
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