Kariyer.net\'ten Üniversite Rehberi

Kariyer.net, üniversite adaylarının ihtiyaç duyduğu bilgilerin tamamını bir arada sunan Kariyer.net Üniversite Rehberi'ni hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ve üyelik gerektirmeden herkesin erişebildiği Kariyer.net Üniversite Rehberi, üniversiteler, bölümler, meslekler ve maaşlar gibi farklı başlıklarda pek çok konuda detaylı bilgiyi bir arada sunuyor.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra "İşverenlerin Tercihi" analizi de mezunları en hızlı işe yerleştiği üniversite ve bölümleri gösteriyor.

Kariyer.net Üniversite Rehberi, 10 bini aşkın meslek ve 579 bölüm arasından seçim yapan öğrencilerin veriye dayanan bilinçli kararlar alabilmeleri için kapsamlı içerikler sağlıyor.

Şirket ayrıca "Tercih Motoru" ile gençlerin tercih listesini kolayca hazırlamasına imkan tanıyor. Bununla beraber KYK Yurt Rehberi ile tüm şehirlerdeki KYK yurtları için merak edilen bilgilere ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Rehber, sadece bölümlerle üniversiteler hakkında bilgi vermekle kalmıyor, "İşverenlerin Tercihi" ve "İşveren İlgi Endeksi sıralaması" analizi ile de şirketlerin hangi üniversite, hangi bölüm, hangi kombinasyonlardan mezun olan öğrencilere daha fazla ilgi gösterdiğini aktarıyor.

"Üniversite Karşılaştırma" özelliği, hangi bölümün hangi üniversiteden tamamlandığında iş bulma konusunda daha avantajlı olunacağını gösteren rehber, Türkiye'deki tüm üniversiteler ve bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamaları açısından kıyaslama imkanı sunuyor.

Mezunları en hızlı işe yerleşen üniversiteler

Kariyer.net'in gerçekleştirdiği analize göre güncel olarak mezunları en hızlı işe yerleşen üniversiteler arasında başta Galatasaray Üniversitesi yer alıyor. Takip eden üniversiteler arasında ise sırasıyla, Sabancı Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor.

Bölüm kriterine bakıldığında ise ilk 5 bölüm, İşletme (Almanca), Matematik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Enformatik (Almanca), İşletme Mühendisliği olarak sıralanıyor.

Üniversite ve bölüm bir arada analiz edildiğinde ilk sırada İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bulunurken, ilk 10'da ağırlıklı olarak mühendislik bölümlerinin olması da dikkati çekiyor.

Listenin tamamında görülen Endeks skoru, işverenlerin belirli bir üniversite ya da bölümden mezun adaylara gösterdiği ilgiyi, 100 puanlık bir referans noktasına göre göreceli olarak ölçüyor.

Her tablo yalnızca kendi içindeki satırlarla karşılaştırılabilirken, bu nedenle listelerdeki sıralar birbirleriyle kıyaslanabiliyor ve endeks skorları yüzde olarak değerlendirilemiyor.

"Her gencin kariyer yolculuğunun kıymetli olduğuna inanıyoruz"

Kariyer.net'in her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Tercih Günleri ise bu yıl 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olarak katılım sağlanabilen etkinlikte, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan üniversite ve kampüs hayatına, bölümlerden iş dünyasında aranan yetkinliklere kadar birçok konu masaya yatırılacak.

Üniversite tercihleri ve kariyer hayatı ile ilgili merak edilen birçok soruya yanıt verilecek olan etkinliğin detayları Kariyer.net'in internet adresinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, İşverenlerin Tercihi Analizi ile Kariyer.net'te son 10 yılda yeni çalışanlarını arayan 475 bin işveren kullanıcısının 545 milyon hareketini incelediklerini belirtti.

Daha sonra bu hareketleri adayların özgeçmişlerindeki bilgilerle eşleştirerek anlamlandırmaya çalıştıklarını aktaran Uysal, "Mezunların, üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisinde işe girme hızlarını, işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha sık ilgi gösterdiklerini belirledik." ifadesini kullandı.

Gençlerin üniversite tercihlerinin kariyer yolculuklarının yalnızca ilk adımı olduğunu paylaşan Uysal, şunları kaydetti:

"Doğru üniversite ve bölümü seçmek kadar, iş dünyasının taleplerine uyum sağlamak ve gerekli becerileri geliştirmek de kritik önem taşıyor. Kariyer.net olarak, bu sürecin her aşamasında gençlerin yanında olmayı sürdürüyoruz. Onlara yalnızca üniversite seçimi için rehberlik etmekle yetinmiyor, işgücü piyasasında başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri sağlıyoruz. Üniversite Rehberi ile amacımız, gençlerin kariyer hayallerine ulaşabilmeleri için doğru kararlarla yola çıkmalarını sağlamak ve bu yolculukta onlara rehberlik etmek. Çünkü biz, her gencin kariyer yolculuğunun kıymetli olduğuna inanıyoruz."