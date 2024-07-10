Karmod, Afrika'da toplu prefabrik konut projeleri gerçekleştirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod, Afrika'da toplu prefabrik konut projeleri gerçekleştirecek

Karmod, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gambiya ve Tanzanya'da toplu prefabrik konut projeleri gerçekleştireceğini duyurdu. Şirketin Dış Ticaret Müdürü Ziya Yanık, Afrika ülkelerindeki şehirleşme alanında prefabrik konutlara olan ilginin arttığını belirtti ve bu projelerin konut açığını hızlı bir şekilde kapatmaya yardımcı olacağını söyledi. Yanık ayrıca, projelerde hafif çelik prefabrik yapı sisteminin kullanılacağını ve konutların Türkiye'deki fabrika tesislerinde ön üretiminin gerçekleştirileceğini ifade etti.

10.07.2024 15:33
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Karmod, Afrika kıtasındaki üç farklı ülkede toplu prefabrik konut projesi gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gambiya ve Tanzanya'da gerçekleştirilecek yeni konut projeleri için çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Ziya Yanık, konut projeleri için hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, Güneydoğu ve Batı Afrika ülkelerinde şehirleşme alanında gelişmeler yaşandığını aktardı.

Bölgedeki yeni şehirlerin inşasında prefabrik konut modeline ilginin fazla olduğuna dikkati çeken Yanık, "Tercihte öne çıkan etken güvenli prefabrik evlerin ön üretimli yapı modeliyle hızlı kurulum avantajına sahip olması. Bu avantaj Afrika ülkelerindeki konut açığının kısa sürede kapatılması için büyük kolaylık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yanık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2019'da 1200 konutluk bir projeyi 9 ayda tamamladıklarını hatırlatarak, "Şimdi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 200 konutluk yeni bir etap daha gerçekleştireceğiz. Tanzanya ve Gambiya prefabrik toplu konut projeleri için de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Afrika'daki yeni konut projelerinde hafif çelik prefabrik yapı sisteminin kullanılacağı bilgisini paylaşan Yanık, sistemin yapı güvenliği, uzun ömür gibi önemli avantajlara sahip olduğunu kaydetti.

"Konut projelerimizde ön üretimi Türkiye'de fabrika tesislerimizde gerçekleştiriyoruz"

Yanık, binalardaki iklimlendirme yalıtım uygulama imkanlarının fazla çeşitlilik içerdiğini belirterek, Afrika'daki iklim koşullarına göre projelendirdikleri konutları hafif çelik yapı sistemiyle üreteceklerini aktardı.

Diğer prefabrik yapılarda olduğu gibi hafif çelik konstrüksiyon konutların da ön üretimli olduğunu kaydeden Yanık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm konut projelerimizde ön üretimi Türkiye'de fabrika tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Sevk edildiği ülkede başka yapı malzemelerine ihtiyaç duyulmadan tüm detaylarıyla kurulum yapılıyor. Bir başka ifadeyle projenin yapıldığı ülkede malzeme tedarik sorununu ortadan kaldırıyor. Hafif çelik konutlarımızın saha kurulumu, Karmod montaj ekiplerimizce gerçekleştiriliyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karmod, Afrika'da toplu prefabrik konut projeleri gerçekleştirecek - Son Dakika

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