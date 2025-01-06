Karmod'dan Hızlı İhracat Başlangıcı - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod'dan Hızlı İhracat Başlangıcı

Karmod, 2025'e hızlı girerek 6 ülkeden plastik su deposu siparişi aldı ve ihracat hedefini yükseltti.

06.01.2025 16:19
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Karmod, plastik su deposu ihracatında 2025'e hızlı başlangıç yaparak 6 farklı ülkeden sipariş aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Karmod, ocak ayına Arnavutluk, Fas, Gürcistan, Irak, Türkmenistan ve Yunanistan'dan aldığı siparişlerle başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, su depolamasından petrokimya ve gemi inşa sanayisi gibi farklı sektörlere yönelik üretim çeşitlilikleriyle ihracat çıtasını yükselttiklerini belirtti.

Endüstriyel kullanıma özel geliştirilen depolama tanklarının farklı ülkelerde değişik amaçlarla kullanılabildiğini aktaran Öztürk, polyester ve polietilen ham madde alternatiflerindeki plastik depolama tanklarının endüstride suyla birlikte farklı kimyasalların güvenli depolanmasında kullanıldığını bildirdi.

Öztürk, "Üretim tesisi yangın suyu depolaması, yağmur hasadı depolamasıyla birlikte asit benzeri kimyasallar için güvenli muhafaza imkanı sağlıyor. Aynı ürün farklı ülkelerde değişik amaçlarla kullanılabiliyor. Irak, Türkmenistan gibi ülkelere akaryakıt ve LNG depolama amaçlı üretimleri sıklıkla yapıyoruz. Yunanistan'da turizm sektörüne yönelik tesislerin içme ve kullanma sularının depolanmasında tercih ediliyor. Arnavutluk üretimimiz yağmur suyu hasadında kullanılacak. Fas'ta bulunan sanayi tesisinin üretim aşamasında kullanacağı su depolaması için toprak altı depo üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ocak ayındaki ilk ihracat hazırlığına toplam 390 ton kapasiteli Irak'a gönderilecek depoların üretimiyle başladıklarını vurgulayan Öztürk, Irak için polyester depolama tankı olarak 12 adet 20 bin litre, 3 adet 50 bin litre toplam kapasitesi 390 ton olan depoların üretiminin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Öztürk, "Ürünler akaryakıt depolamasında kullanılacak. Bu ay içerisinde Irak'la birlikte Arnavutluk, Fas, Gürcistan, Türkmenistan ve Yunanistan'dan aldığımız depo siparişlerinin üretimini tamamlayarak ihracatını yapacağız. 2025 depo ihracatımızı önceki yıllara göre daha yüksek bir seviyede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkmenistan, Yunanistan, Gürcistan, İhracat, Ekonomi, Plastik, Finans, Irak, Fas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod'dan Hızlı İhracat Başlangıcı - Son Dakika

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