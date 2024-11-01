Karmod'dan Yeni Midye Şamandırası - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod'dan Yeni Midye Şamandırası

Karmod, midye çiftlikleri için dayanıklı şamandıra üretimine başladı, verimlilik artışı hedefliyor.

01.11.2024 17:19
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Karmod, deniz ürünleri üretim çiftlikleri için özel olarak tasarladığı midye şamandırasının üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, açık deniz veya deniz içi havuzlarda midye üretimi yapan çiftliklerin kullanımı için geliştirilen özel tasarım, su altı basıncına ve deniz suyuna dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Üretim Müdürü Soner Kement, midye şamandıralarını çiftliklerin verimliliğini artırmak amacıyla geliştirdiklerini belirterek, "Sektöre özel tasarladığımız midye şamandırasının üretiminde yüksek yoğunluklu Hexene polietilen hammadde kullanıyoruz. Bu ham madde su altındaki basınca ve deniz suyuna dayanımıyla öne çıkıyor. Tesisimizdeki ful otomatik rotasyonel kalıplama teknolojisiyle hammaddeyi tam zamanlı ısıl işlem uygulamasıyla şekillendirerek dayanımı en üst seviyeye yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kement, her şamandıraya 1 bar hava basarak sızdırmazlık testine tabi tuttuklarını ve testleri geçen ürünlerin sevkiyata hazır hale getirildiğini belirtti.

Midye şamandırasının tasarımında kullanım ergonomisini ön planda tuttuklarına dikkati çeken Kement, şunları kaydetti:

"Midye şamandırasını midye çiftliklerinin talebini göz önünde bulundurarak 80x120 cm ölçülerinde ürettik. Halat bağlantı kulplarını halatın şamandırayı sıkı kavrayacağı şekilde tasarlayarak ürünlerin deniz içerisinde maksimum düzeyde sabit kalmasını sağladık. Standart üretimlerimiz içerisindeki hava basıncımız 1 bar olup özel taleplerde bunu 2 veya 3 bara yükseltebiliyoruz. Midye şamandırası bir tıra 110 adet yükleme yapılarak kolayca sevk edilebiliyor. Şamandıralarımız Çanakkale'de üretim yapan midye çiftliklerinde kullanılmaya başlandı."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod'dan Yeni Midye Şamandırası - Son Dakika

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