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Karmod Kabin, deprem bölgesi için WC ve duş kabini üretiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod Kabin, deprem bölgesi için WC ve duş kabini üretiyor

Karmod Kabin, deprem bölgesi için WC ve duş kabini üretiyor

Karmod, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yardımıyla deprem bölgesine tuvalet kabinleri üretmeye devam ediyor. Son partide üretilen 778 adet WC ve duş kabini bölgeye sevk edildi. Karmod Kabin Müdürü Zekai Küçük, kullanıma hazır konseptte üretilen kabinlerin deprem bölgesindeki ihtiyaçlara pratik çözüm getirdiğini belirtti. Deprem bölgesinde mobil WC ve duş kabini eksikliği kalmadı ve üretim 5 bin adede yaklaştı.

01.02.2024 11:07
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Karmod Kabin, deprem bölgesi için WC ve duş kabini üretiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Birleşmiş Milletler çatısı altında hizmet veren Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yardımı kapsamında deprem bölgesine tuvalet kabinleri üretimini sürdürüyor. Bu kapsamda son partide üretilen 778 adet WC ve duş kabininin bölgeye sevki başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Müdürü Zekai Küçük, kullanıma hazır konseptte üretilen WC ve duş kabin ünitelerinin deprem bölgesindeki ihtiyaçlara pratik çözüm getirdiğini bildirdi.

Depremin ilk günlerinden itibaren bölgenin yapı ihtiyaçlarını öncelediklerine dikkati çeke Küçük, şu açıklamalarda bulundu:

"Depremin yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde bölge için mobil tuvalet kabinleri üretmeyi sürdürüyoruz. Bu partideki 778 ünite tuvalet kabiniyle birlikte deprem bölgesi üretimimiz 5 bin adede yaklaştı. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hemen hemen mobil WC ve duş kabini ulaşmayan köy kalmadı. Son üretimlerimizle mevcut alanlara yeni takviyeler yapılmaya devam ediliyor. Kabinlerin tuvalet ve duş şeklinde ayrı üretimi planlandı. Panel kabin sistemindeki üniteler dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım özelliğine sahip."

Kaynak: AA

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