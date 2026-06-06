Kars-Ardahan-Iğdır Kalkınma Paneli - Son Dakika
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Kars-Ardahan-Iğdır Kalkınma Paneli

06.06.2026 17:27
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Kars, Ardahan ve Iğdır arasındaki bölgesel kalkınma potansiyeli tartışıldı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile KAI Eğitim ve Kalkınma Vakfı işbirliğinde kentlerin potansiyellerinin değerlendirilmesi amacıyla "Kars-Ardahan- Iğdır Yerel Kalkınma Paneli" düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bölgesel kalkınma, yatırım, üretim, ticaret, turizm ve istihdam konularının ele alındığı panelde, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın ortak geleceği ve bölgesel kalkınma vizyonu değerlendirildi.

Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars, Ardahan ve Iğdır adına faaliyet gösteren çok ciddi sayıda vakıf ve derneğin olduğunu söyledi.

Senger, Kars, Ardahan ve Iğdır'a yatırımların yapıldığını dile getirerek, "Benim yapacağım öz eleştiri şu, ne yazık ki son günlerde bölgesel kalkınma, bu aslında bizim için bir fırsatken sanki Kars, Ardahan ve Iğdır birbirinin rakibi gibi algılandırılıyor veya algılandırılmaya çalışılıyor. Bu hepimizi derinden üzüyor. Biz hiçbir zaman Kars'ı, Ardahan'ı ve Iğdır'ı birbirinden ayrı görmedik, göremeyiz de. Bunlar bir ağacın kolları, dalıdır." dedi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ise Kars, Ardahan ve Iğdır'ı geleceğe daha da güçlü hazırlamaya gayret gösterdiklerini anlattı.

Dünyada artık ekonomik rekabetin kurallarının değiştiğini işaret eden Bozan, "Yeni ticaret yolları oluşuyor, yeni üretim merkezleri ortaya çıkıyor, yeni ekonomik işbirlikleri kuruluyor. Böyle bir dönemde bizim yerimizde sayma lüksümüz yok. Bizim daha fazla konuşmaya, daha fazla üretmeye, daha fazla işbirliği yapmaya ihtiyacımız var. Uzun yıllardır bölgemiz potansiyeliyle konuşuluyor. Ama artık potansiyeli konuşmanın ötesine geçmek zorundayız." diye konuştu.

"Bizler Türkiye'nin son noktası değiliz*

Bölgenin potansiyelini ekonomik değere dönüştürmek zorunda olduklarını ifade eden Bozan, şöyle devam etti:

"Serhat şehirleri tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği noktalar olmuştur. Bugün de aynı avantajlara sahibiz ancak artık sınırda olmak yeterli değildir. Önemli olan sınırda bulunan değil, sınırın sunduğu fırsatları değerlendirebilen şehir olmaktır. Bizler Türkiye'nin son noktası değiliz, Türkiye'nin dışa açılan ilk kapısıyız, Kafkasya'ya açılan kapısıyız, Türk dünyasına açılan kapısıyız, Orta Asya'ya uzanan ticaret yollarının başlangıç noktasıyız. İşte bu nedenle bölgemizin vizyonunu yalnızca kendi sınırlarımız içerisinde değerlendiremeyiz.

Kırsal kalkınma güçlenirse bölge güçlenir, bugün bölgemizin önünde çok önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, lojistik koridorlar, sınır kapıları bunlardan biridir. Özellikle Doğukapı Sınır Kapısı'nın (Türkiye-Ermenistan) açılması halinde bölgemizin ekonomik yapısında yeni bir dönem başlayacağına inanıyoruz. Yeni yatırımların, yeni ticaret bağlantılarının, yeni turizm hareketlerinin oluşacağına inanıyoruz."

Kars Ardahan Iğdır (KAI) Eğitim ve Kalkınma Vakfı Onursal Kurucu Başkanlarından Prof. Dr. Esfender Korkmaz ile Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından panelistler, Kadir Bozan, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca tarafından kalkınma işbirlikleri anlatıldı.

Soru-cevap ile sona eren programa, Kars Valisi Ziya Polat, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kars-Ardahan-Iğdır Kalkınma Paneli - Son Dakika

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