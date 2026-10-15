Kars, Eylül itibarıyla 56 bin 929 araçla çevre iller arasında ilk sırada yer aldı - Son Dakika
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Kars, Eylül itibarıyla 56 bin 929 araçla çevre iller arasında ilk sırada yer aldı

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Kars, Eylül itibarıyla 56 bin 929 araçla çevre iller arasında ilk sırada yer aldı
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TÜİK verilerine göre Eylül itibarıyla Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 929 oldu. Kars, Iğdır'ın 40 bin 637, Ağrı'nın 39 bin 100 ve Ardahan'ın 23 bin 16 aracına karşılık çevre iller arasında ilk sırada yer aldı; 57 bin sınırına 71 araç kaldı.

Kars'ta Eylül ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 929'a ulaştı. Kars, çevre iller Ağrı, Iğdır ve Ardahan arasında en fazla trafiğe kayıtlı aracın bulunduğu il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 929 olarak kayıtlara geçti. Kentteki araç sayısı 57 bin sınırına yaklaşırken, 57 bin seviyesine ulaşılması için 71 araçlık fark kaldı.

TUİK tarafından açıklanan verilere göre, Kars'ın yanı sıra çevre illerdeki araç sayıları da belli oldu. Eylül ayı itibarıyla Iğdır'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 40 bin 637, Ağrı'da 39 bin 100, Ardahan'da ise 23 bin 16 oldu.

Buna göre Kars, 56 bin 929 araçla söz konusu dört il arasında ilk sırada yer aldı. Kars'ı Iğdır, Ağrı ve Ardahan takip etti.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısının 57 bin sınırına yaklaşması dikkat çekti. Kentteki araç sayısına ilişkin veriler, bölgedeki illerle karşılaştırıldığında Kars'ın öne çıktığını ortaya koydu.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuOtomobilEkonomiArdahanGüncelIğdırEylülAğrıKarsSon Dakika

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