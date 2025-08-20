Kars-Iğdır Demiryolu Temeli 22 Ağustos'ta Atılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kars-Iğdır Demiryolu Temeli 22 Ağustos'ta Atılıyor

Kars-Iğdır Demiryolu Temeli 22 Ağustos\'ta Atılıyor
20.08.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaşım Bakanı Uraloğlu, Kars-Iğdır demiryolu hattının temelinin 22 Ağustos'ta atılacağını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin doğusunda yük ve yolcu taşımacılığını güçlendirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını belirtti. Uraloğlu, hattın hem Türkiye'nin lojistik kapasitesini artıracağını hem de Asya'ya uzanan ticaret yollarında ülkenin jeostratejik güven adası olma özelliğini perçinleyeceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde proje için 2,4 milyar avroluk dış finansman sağlandığını kaydeden Uraloğlu, "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolunu, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Hattımız yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak" dedi.

'ZENGEZUR KORİDORU'NUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

Temel atılacak hattın Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demir yolu bağlantısı daha sağlanacak. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak, Akdeniz'in turizm potansiyeli artacak. Ayrıca bu hat; Trans-Hazar ve Kuzey-Güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya'nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendirecek, Türkiye'yi bölgesel iş birliğinin merkezine yerleştirecek. Güney Kafkasya'daki ekonomik iş birliğini artıracak Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin'den Londra'ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek. Orta Koridor'un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Aralık, Iğdır, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars-Iğdır Demiryolu Temeli 22 Ağustos'ta Atılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik
Zelenski, Trump’a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti
Tatilde bile sporu bırakmadı Pınar Altuğ’dan yoga şovu Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 14:29:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kars-Iğdır Demiryolu Temeli 22 Ağustos'ta Atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.