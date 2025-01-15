Kars'ta Çoban Bulma Krizi - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta Çoban Bulma Krizi

Kars\'ta Çoban Bulma Krizi

Kars'ta küçükbaş hayvancılık yapanlar, çoban bulamadıkları için zor günler geçiriyor.

15.01.2025 11:58
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Kars, Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olmasına rağmen, küçükbaş hayvan yetiştiricileri çoban bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Özellikle koyun sürülerinin bakımında önemli bir rol oynayan çobanlık mesleğine olan ilginin azalması, bölgede hayvancılığı zorlaştırıyor.

Kars'ta hayvancılıkla uğraşanlar, çoban bulamamaktan dolayı hayvanlarını kendileri gütmek zorunda kalıyor. Bu durum, hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerin iş yükünü artırıyor ve hayvan bakımında verimliliğin düşmesine neden oluyor.

"En büyük sıkıntımız kesimhane ve çoban"

Kars merkez Gelirli köyünde hayvancılık yapan Muhittin Abadan, "En büyük ihtiyacımız kesimhane ve çoban, kesimhane devletin eliyle olsa koyunlarım var, koçum var, ihtiyacım var. İhtiyacım olduğu zaman 10 koyunumu arabama koyup, kestirip ihtiyacımı temin ederim. 3 koyun keserim çobanımım ihtiyacını gideririm. Bunlar olmayınca para konusunda maddi sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Küçükbaş hayvanın bakımının çok kolay olduğunu belirten Abadan, "5 ayda bir mahsul veriyor küçükbaş, yemi 3 ay yiyor. İnek 7 ay yiyor, koyun 3 ay, masrafı az ben sadece elaman konusunda sıkıntı çekiyorum. Bir de pazar konusunda sıkıntı çekiyor. Başka sıkıntımız yok. Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyimiz var" diye konuştu.

Köylüler, çoban maaşlarını yükseltmelerine rağmen, bu mesleği yapacak nitelikli kişi bulmakta zorlanıyor. Ortalama olarak bir çobana aylık 40 bin TL ile 50 bin TL arasında maaş teklif edilmesine rağmen, bu ücretler dahi gençleri çobanlığa yöneltemiyor.

Kars'taki küçükbaş hayvancılık sektörü, bölge ekonomisinin can damarlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak çoban bulma sorunu, sektörün sürekliliğini tehdit ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars'ta Çoban Bulma Krizi - Son Dakika

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