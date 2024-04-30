Kars'ta İhracat Artarken İthalat Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta İhracat Artarken İthalat Düştü

Kars\'ta İhracat Artarken İthalat Düştü

Kars'ta ihracat 2024 yılı Mart ayında yüzde 12,9 artarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 92,9 azalarak 0,02 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Ağrı'da ihracat yüzde 23,7 artarken ithalat yüzde 99,1 arttı. Iğdır'da ihracat yüzde 36,3 artarken ithalat yüzde 190,5 arttı. Ardahan'da ise ihracat yüzde 26,6 artarken ithalat yüzde 95,4 arttı. Türkiye genelinde ise Mart ayında ihracat yüzde 4,1 azalırken ithalat yüzde 6,3 azaldı.

30.04.2024 12:36
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Kars'ta ihracatta artış sağlanırken, ithalat düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Kars'ta ihracat 2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 92,9 azalarak 0,02 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da ihracat 2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 3,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 99,1 artarak 23,9 milyon dolar, Iğdır'da ihracat 2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 36,3 artarak 9,0 milyon dolar, ithalat ise yüzde 190,5 artarak 4,6 milyon dolar ve Ardahan'da ihracat 2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 26,6 artarak 0,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 95,4 artarak 0,01 milyon dolar oldu.

Türkiye'de Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azaldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars'ta İhracat Artarken İthalat Düştü - Son Dakika

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