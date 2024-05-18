Kars'ta Nisan Ayında 230 Konut Satıldı, Kiralar El Yakıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta Nisan Ayında 230 Konut Satıldı, Kiralar El Yakıyor

Kars\'ta Nisan Ayında 230 Konut Satıldı, Kiralar El Yakıyor

Türkiye'de daire kiralarının en yüksek olduğu illerden birisi olan Kars'ta Nisan ayında 230 konut satıldı. Kentte en düşük kira 5 bin liradan başlıyor. Vatandaşlar bütçelerine göre kiralık daire bulmakta zorlanıyor ve daire sahiplerinin fiyat artışlarına tepki gösteriyor. Kars'ta kira fiyatları semt ve mahalleye göre 5 bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar yetkililerin denetimleri sıklaştırmasını istiyor.

18.05.2024 14:12
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Kiraların el yaktığı Kars'ta Nisan ayında 230 konut satıldı. Kentte en düşük kira 5 bin liradan başlıyor.

Türkiye'de daire kiralarının en yüksek olduğu illerden birisi olan Kars'ta vatandaşlar bütçelerine göre kiralık daire bulmakta zorlanıyor. Bazı vatandaşlar ise daire sahiplerinin yılda 2-3 kez fiyat artışına gittiğini ileri sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilere göre ise Kars'ta Nisan ayında Kars'ta 230, Ağrı'da 147, Iğdır'da 83 ve Ardahan'da Nisan ayında konut satışı gerçekleşti.

Buna rağmen bölgede kira fiyatlarının en yüksek olduğu illerden birisinin Kars olduğuna dikkat çekildi. Kars'ta semt ve mahallesine göre kiralar 5 bin liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor.

Kira fiyatlarının yüksek olduğu kentte vatandaşlar ise kiralık ev bulmakta zorlanıyor.

Vatandaşlar yetkililerin bu konuda denetimlerini sıklaştırmasını istiyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars'ta Nisan Ayında 230 Konut Satıldı, Kiralar El Yakıyor - Son Dakika

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