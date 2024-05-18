Kars\'ta Nisan Ayında 230 Konut Satıldı, Kiralar El Yakıyor

Ekonomi

Kiraların el yaktığı Kars'ta Nisan ayında 230 konut satıldı. Kentte en düşük kira 5 bin liradan başlıyor.

Türkiye'de daire kiralarının en yüksek olduğu illerden birisi olan Kars'ta vatandaşlar bütçelerine göre kiralık daire bulmakta zorlanıyor. Bazı vatandaşlar ise daire sahiplerinin yılda 2-3 kez fiyat artışına gittiğini ileri sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilere göre ise Kars'ta Nisan ayında Kars'ta 230, Ağrı'da 147, Iğdır'da 83 ve Ardahan'da Nisan ayında konut satışı gerçekleşti.

Buna rağmen bölgede kira fiyatlarının en yüksek olduğu illerden birisinin Kars olduğuna dikkat çekildi. Kars'ta semt ve mahallesine göre kiralar 5 bin liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor.

Kira fiyatlarının yüksek olduğu kentte vatandaşlar ise kiralık ev bulmakta zorlanıyor.

Vatandaşlar yetkililerin bu konuda denetimlerini sıklaştırmasını istiyor. - KARS