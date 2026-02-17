Kars'ta Trafik Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kars'ta Trafik Yoğunluğu Artıyor

Kars\'ta Trafik Yoğunluğu Artıyor
17.02.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54.967'e ulaştı; şehir merkezinde yoğun trafik gözlemleniyor.

Kars'ta motorlu taşıt sayısı her geçen ay artarken, Ocak ayı itibariyle kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 967 olarak açıklandı. Artan araç sayısına paralel olarak özellikle şehir merkezinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilere göre kentte en büyük payı otomobiller oluştururken, bunu kamyonet, traktör ve motosikletler izledi. Özellikle son yıllarda araç sahipliğinin artmasıyla birlikte sabah ve akşam saatlerinde ana arterlerde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

"Yoğunluk en çok merkezde hissediliyor"

Kars'ta trafik yoğunluğu Faikbey Caddesi, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi ve şehir giriş-çıkış noktalarında belirgin şekilde hissediliyor. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde artan araç sayısı, kavşaklarda bekleme sürelerini uzatıyor.

Kent nüfusuna oranla araç sayısındaki artışın devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

Öte yandan trafik akışının rahatlatılması için toplu taşımanın daha fazla tercih edilmesi, park kurallarına uyulması ve alternatif güzergahların kullanılması gerekiyor.

Kentte araç sayısındaki artışın ekonomik hareketlilik ve ulaşım ihtiyacındaki yükselişi gösterdiği kaydedilirken, mevcut yol altyapısının kapasitesinin korunması için yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Ayrıca TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde Ocak ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı şöyle sıralandı. Ağrı'da 37 bin 105, Iğdır'da 38 bin 876 ve Ardahan'da Ocak ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 bin 361 oldu. Bölgede en fazla araç 54 bin 967 ile Kars'ta bulunuyor. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Trafik, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Trafik Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti

14:13
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 14:30:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Trafik Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.