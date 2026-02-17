Kars\'ta Trafik Yoğunluğu Artıyor

Kars'ta motorlu taşıt sayısı her geçen ay artarken, Ocak ayı itibariyle kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 967 olarak açıklandı. Artan araç sayısına paralel olarak özellikle şehir merkezinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilere göre kentte en büyük payı otomobiller oluştururken, bunu kamyonet, traktör ve motosikletler izledi. Özellikle son yıllarda araç sahipliğinin artmasıyla birlikte sabah ve akşam saatlerinde ana arterlerde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

"Yoğunluk en çok merkezde hissediliyor"

Kars'ta trafik yoğunluğu Faikbey Caddesi, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi ve şehir giriş-çıkış noktalarında belirgin şekilde hissediliyor. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde artan araç sayısı, kavşaklarda bekleme sürelerini uzatıyor.

Kent nüfusuna oranla araç sayısındaki artışın devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

Öte yandan trafik akışının rahatlatılması için toplu taşımanın daha fazla tercih edilmesi, park kurallarına uyulması ve alternatif güzergahların kullanılması gerekiyor.

Kentte araç sayısındaki artışın ekonomik hareketlilik ve ulaşım ihtiyacındaki yükselişi gösterdiği kaydedilirken, mevcut yol altyapısının kapasitesinin korunması için yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Ayrıca TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde Ocak ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı şöyle sıralandı. Ağrı'da 37 bin 105, Iğdır'da 38 bin 876 ve Ardahan'da Ocak ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 bin 361 oldu. Bölgede en fazla araç 54 bin 967 ile Kars'ta bulunuyor. - KARS