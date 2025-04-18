Karsan, Avrupa'da 5. kez pazar lideri - Son Dakika
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Ekonomi

Karsan, Avrupa'da 5. kez pazar lideri

Karsan, e-JEST ve e-ATAK modelleriyle Avrupa elektrikli toplu taşıma pazarında liderliğini sürdürüyor.

18.04.2025 08:31
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Karsan, elektrikli toplu taşıma araçları e-JEST ve e-ATAK modelleriyle Avrupa pazarında üst üste 5. kez pazar lideri seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "mobilitenin geleceğinde bir adım önde" olma vizyonuyla toplu taşıma dönüşümünde rol oynayan Karsan, yenilikçi ürünleriyle küresel arenada takdir toplamaya devam ediyor.

DVV Media Grup tarafından yayımlanan "2024 Avrupa Minibüs ve Otobüs Pazarı" raporuna göre, Karsan, elektrikli toplu taşıma minibüs ve elektrikli midibüs segmentlerinde Avrupa'nın en fazla tercih edilen markası oldu.

Raporda, e-ATAK, yüzde 29 pazar payıyla elektrikli midibüs segmentinde, e-JEST ise yüzde 37'lik payla elektrikli minibüs segmentinde zirvede yer aldı. Karsan'ın iki modeli, art arda 5. kez segmetlerinde ilk sırada yer aldı.

2024'te 255 adet satışla Avrupa'da satılan her üç minibüsten biri konumuna gelen e-JEST, 3,5-8 ton arası Avrupa toplu taşıma minibüs pazarında en çok tercih edilen model unvanına da ulaştı.

"Lider konumumuzu 5. yılımızda da sürdürmenin gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, 2024'ün Karsan için başarılı bir yıl olarak geride kaldığını belirtti.

Baş, "Pazarın öncü markası olarak son 4 yıldır devam eden Avrupa'daki lider konumumuzu, 5. yılımızda da sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, sadece ürünlerimizin değil, bu topraklarda doğmuş, global bir marka olma yolunda ilerleyen Karsan'da 2 bin 500'den fazla çalışma arkadaşımızın özverili emeğinin bir yansıması." değerlendirmesinde bulundu.

Karsan e-ATAK'ın İtalya'dan Yunanistan'a, Lüksemburg'dan Fransa'ya, Avrupa'nın birçok ülkesinde tercih edildiğini belirten Baş, bu model sayesinde yolcuların güvenli ve çevre dostu yolculuklar yaşadığına değindi.

Bu başarıların devam edeceğine inandığını aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Birçok ilki başaran her iki modelimizin 5 yıldır parlayan yıldızının, önümüzdeki dönemde de parlamaya devam edeceğinden şüphemiz yok. Gerek toplu taşımadaki uzmanlığımız, gerekse yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla her zaman daha iyisini yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karsan, Avrupa'da 5. kez pazar lideri - Son Dakika

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