Karsan, Go Green Türkiye Fuarı'nda Otonom e-ATAK ile Yer Alacak - Son Dakika
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Ekonomi

Karsan, Go Green Türkiye Fuarı'nda Otonom e-ATAK ile Yer Alacak

Karsan, Bursa'da 8-10 Mayıs'ta gerçekleşecek fuarda Otonom e-ATAK ile ziyaretçilere deneyim sunacak.

29.04.2025 15:06
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Karsan, Türkiye'nin elektrikli araç fuarı "Go Green Türkiye"ye, "Otonom e-ATAK" aracıyla katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8-10 Mayıs arasında Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek "2. Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları" konulu fuarda Karsan, otonom aracı Otonom e-ATAK ile ziyaretçilerine sürüş deneyimi imkanı da sunacak.

Sıfır emisyonlu ve yüzde 100 elektrikli Otonom e-ATAK, sahip olduğu "Seviye 4" otonom sürüş teknolojisiyle, tanımlanmış rotalarda insan faktörüne ihtiyaç duymadan, yüksek kontrolle güvenli sürüş sağlıyor. 230 kilovat maksimum güce ve 300 kilometreye kadar menzile sahip olan araç, şehir içi ulaşımda verimlilik sunuyor.

Otonom e-ATAK, gelişmiş sensörleri, "LiDAR", "radar", "GMSL kamera", "IMU" ve "GNSS" sistemleri sayesinde çevresindeki tüm detayları algılayarak, trafik işaretlerine uyuyor ve sürücü kontrolüne ihtiyaç duymadan güvenli seyir sağlıyor.

Go Green, araç ve şarj teknolojileri sektörüne öncülük etmeyi hedefliyor

BMW i markalı Li-Ion bataryalarıyla donatılan ve tek şarjla tüm günü tamamlayabilecek kapasiteye sahip Otonom e-ATAK, yüzde 0 emisyon ile çevreci, yüzde 100 elektrikli motoruyla ise doğaya dost bir ulaşım deneyimi sunuyor.

Otonom e-ATAK çevresini en ince ayrıntısına kadar algılayarak gece, gündüz, sisli ya da yağmurlu havalarda güvenli sürüş deneyimi sunarken, uzaktan izleme ve raporlama teknolojisi sayesinde, araç durumu anlık olarak kontrol edilebiliyor ve tüm yolculuk süreci yüksek hassasiyetle takip edebiliyor.

Go Green Türkiye, 60'tan fazla markayı bir araya getirecek. Ziyaretçiler, fuarda Karsan Otonom e-ATAK'ın otonom sürüş teknolojisini deneyimleme fırsatı bulacak.

Fuara katılmak isteyen tüm ziyaretçiler ve sektör temsilcileri, detaylara Go Green internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karsan, Go Green Türkiye Fuarı'nda Otonom e-ATAK ile Yer Alacak - Son Dakika

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