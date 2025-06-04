Karsan, Sosyal Sorumlulukta Öne Çıkıyor

???????Karsan, çalışan gönüllülüğü ve sosyal sorumluluk alanındaki sürdürülebilir projeleriyle Great Place to Work 2025 Sosyal Sorumluluk & Gönüllülük Listesi'ne seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te Great Place to Work sertifikasını alan Karsan, müşteri memnuniyetiyle çalışanlarına da önem verdiğini bir kez daha sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, şirket olarak çalışan gönüllülüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre bilinci ve STK işbirlikleri ile büyük başarılara imza attıklarını belirtti.

Baş, "Karsan Pozitif" kültürüyle gönüllülüğün, sadece bir yan faaliyet değil, iş stratejilerinin ve şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.???????

Üst yönetim dahil tüm ekiplerin aktif katılımıyla şekillenen projelerin, çalışan önerileriyle geliştiğine ve toplumsal fayda sağlamayı hedeflediğine dikkati çeken Baş, şunları kaydetti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevresel sürdürülebilirliğe, çocukların eğitimden, dezavantajlı grupların desteklenmesine kadar pek çok konu odağımızda. 2024'te dünya genelinde prestijli bir ünvan olan Great Place to Work sertifikasını kazanmaya hak kazanmıştık. Gerçekleştirdiğimiz başarılı proje ve çalışmalarımızla Great Place to Work 2025 Sosyal Sorumluluk & Gönüllülük Listesi'nde yer almak bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu önemli başarının ardında, çalışma arkadaşlarımızın katkıları, güçlü ekip ruhumuz, köklü kurum kültürümüz ve birbirimize duyduğumuz saygı ile sevgi yer alıyor."

Baş, Mor Çatı, LÖSEV, TEV, Kızılay, BUİKAD gibi kurumlarla sürdürülebilir projelere imza attıklarını ve atmaya devam ettiklerinin altını çizerek, bugüne kadar "Engelsiz Gelecek", "Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı" gibi sektöre örnek projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Yeni projeler için de çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Baş, "Karsan'da gönüllülük bir seçenek değil, kurumsal kültürümüzün doğal bir sonucu. Sadece iyi bir işveren değil, iyi bir vatandaş olmayı da önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.