Karşıyaka'da işçiler sokağa indi! 7 aydır maaş yok, alacakları 400 bin TL

Karşıyaka\'da işçiler sokağa indi! 7 aydır maaş yok, alacakları 400 bin TL
16.02.2026 12:52  Güncelleme: 12:53
Karşıyaka\'da işçiler sokağa indi! 7 aydır maaş yok, alacakları 400 bin TL
CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde maaş krizi sürüyor. Genel-İş üyesi işçiler bir kez daha alana inerek 7 aydır maaş alamadıklarını açıklayarak belediyeye tepki gösterdi. Karşıyaka Çarşı’da yürüyüş gerçekleştirip, bildiri dağıtan işçiler “Taksit taksit maaş istemiyoruz, Karşıyaka işçisi köle değildir” sloganları attı. Kişi başına yaklaşık 400 bin TL alacaklarının olduğunu belirten işçiler, "Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" diyerek yetkililere seslendi.

İSK/Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube çatısı altında örgütlü olan Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. işçileri, yaşadıkları mali krizi ve mağduriyeti kamuoyuna duyurmak amacıyla Karşıyaka Çarşı girişinde bir araya geldi. Vatandaşlara broşür dağıtan işçiler, aylardır süregelen maaş krizinin artık hayatlarını sürdürülemez noktaya getirdiğini ifade etti.

FARKLAR DA ÖDENMEDİ

Dağıtılan "Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. İşçisi Ne Yaşıyor, Biliyor Musunuz" başlıklı bildiride, işçilerin son 5 yıldır hiçbir zaman tam maaş alamadığına vurgu yapıldı. Temmuz ayından bu yana geçen 7 aylık süreçte maaşların ödenmediği, ayrıca 2 yıl öncesine dayanan toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının da içerde kaldığı belirtildi.

İşçilerin toplam alacağının kişi başı ortalama 400 bin TL seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haftalık 5-6 bin TL harçlık yatırılarak biz emekçilerin hayatta kalması bekleniyor. Bunlar sadece rakamlar değil. Çocuğuna harçlık veremeyen, evinde huzuru kalmayan, boşanma noktasına gelen, icralık olan hatta tefeciye düşen emekçiler var. Gündüz belediyede çalışıp gece ek iş yapmak zorunda kalıyoruz."

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Karşıyaka halkına seslenen işçiler, yaşadıkları tüm imkansızlıklara rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini hatırlattı. Taleplerinin ek zam değil, alın terinin karşılığı olan net maaşlar olduğunu belirten çalışanlar, "Parasız emek olmaz. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Harçlık değil, tam maaş talep ediyoruz. Tüm Karşıyaka halkını sesimize ses katmaya davet ediyoruz" dedi.

Çarşı esnafı ve vatandaşların da ilgi gösterdiği bildiri dağıtımı sırasında işçiler, sorunlarına kalıcı bir çözüm bulunana kadar demokratik tepkilerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karşıyaka'da işçiler sokağa indi! 7 aydır maaş yok, alacakları 400 bin TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    bu paraları biryerlere aktarıyorlarda bakalım nereden çıkacak. 2 1 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    bunlar münferit olay iki şişeden sonre herşey unutulur maaş yokmuş çukur çokmuş su basmış kimin umrunda 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşıyaka'da işçiler sokağa indi! 7 aydır maaş yok, alacakları 400 bin TL
