Karşıyaka\'da işçiler sokağa indi! 7 aydır maaş yok, alacakları 400 bin TL

İSK/Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube çatısı altında örgütlü olan Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. işçileri, yaşadıkları mali krizi ve mağduriyeti kamuoyuna duyurmak amacıyla Karşıyaka Çarşı girişinde bir araya geldi. Vatandaşlara broşür dağıtan işçiler, aylardır süregelen maaş krizinin artık hayatlarını sürdürülemez noktaya getirdiğini ifade etti.

FARKLAR DA ÖDENMEDİ

Dağıtılan "Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. İşçisi Ne Yaşıyor, Biliyor Musunuz" başlıklı bildiride, işçilerin son 5 yıldır hiçbir zaman tam maaş alamadığına vurgu yapıldı. Temmuz ayından bu yana geçen 7 aylık süreçte maaşların ödenmediği, ayrıca 2 yıl öncesine dayanan toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının da içerde kaldığı belirtildi.

İşçilerin toplam alacağının kişi başı ortalama 400 bin TL seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haftalık 5-6 bin TL harçlık yatırılarak biz emekçilerin hayatta kalması bekleniyor. Bunlar sadece rakamlar değil. Çocuğuna harçlık veremeyen, evinde huzuru kalmayan, boşanma noktasına gelen, icralık olan hatta tefeciye düşen emekçiler var. Gündüz belediyede çalışıp gece ek iş yapmak zorunda kalıyoruz."

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Karşıyaka halkına seslenen işçiler, yaşadıkları tüm imkansızlıklara rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini hatırlattı. Taleplerinin ek zam değil, alın terinin karşılığı olan net maaşlar olduğunu belirten çalışanlar, "Parasız emek olmaz. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Harçlık değil, tam maaş talep ediyoruz. Tüm Karşıyaka halkını sesimize ses katmaya davet ediyoruz" dedi.

Çarşı esnafı ve vatandaşların da ilgi gösterdiği bildiri dağıtımı sırasında işçiler, sorunlarına kalıcı bir çözüm bulunana kadar demokratik tepkilerini sürdüreceklerini ifade etti.