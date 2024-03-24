Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon bugün yapılan kayaklarla sona erdi. Sezonun son gününde tatilciler güneşli havada kayağın tadını çıkardı.
Köroğlu Dağları'nın tepesindeki 2 bin 500 yatak kapasiteli 5 otelin bulunduğu kayak merkezi Kartalkaya'da, 15 Aralık'ta kayak sezonu açılmıştı. Sezonun açılması ile kayak tutkunları toplam 75 kilometre uzunluğundaki pistlere sahip kayak merkezine akın etti. Özellikle hafta sonları ve sömestr tatilinde Kartalkaya'daki oteller tamamen doldu. Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya'da, 3 ay süren sezon sona erdi. Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bu yıl 250 bin ziyaretçi akın etti.
Sezonun son gününde Kayak Merkezi'nde tatilini yapan ziyaretçiler, güneşli havada kayağın tadını çıkardı.
Kartalkaya'da bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, "Sezonda bizi tercih eden kayak severlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Önümüzdeki sezon daha güzel pistlerle, daha uzun pistlerle onları karşılamayı, onlar için güzel yatırımlarla, güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Her ne kadar sezonun başında kar biraz geç yağsa da, biz yapay karlama sistemimizle bunları takviye ettik. Sonunda gayet güzel bir sezon geçirdiğimizi ifade etmek isterim" dedi.
Sezonu erken kapatmalarındaki sebebi anlatan Avcı, "Buradaki kadromuzu Güneye, Antalya'ya, Kıbrıs'a ve Bodrum'a göndereceğiz. Önümüzdeki hafta da seçimlerin olması nedeniyle böyle bir karar aldık. Bölge olarak yaklaşık 250 bin kişi geldi. Bunların içerisinde günübirlikçilerde dahil. Otellerin doluluk oranına bakıldığında güzel bir sezon geçirdik" diye konuştu. - BOLU
Son Dakika › Ekonomi › Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Sezon Son Buldu - Son Dakika
Niğde Belediyesi, 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında sobalı evlerin doğal gaza dönüştürülmesi çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta 10 evin doğal gaza dönüşümü sağlanan projede, 60 konutun daha dönüşümü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projeyle hava kirliliğinin azaltılacağını ve düşük gelirli ailelerin doğal gaz kullanımına geçeceğini belirtti.
Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesinin 6 Şubat depremleri öncesi hayata geçen ödüllü projesi "Afşin Arı Evi" Adalet Bakanlığı'nın Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumlarınca emsal alınarak ülke genelinde uygulamaya konulmaya hazırlanıyor.
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde son tüketim tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan ürünleri ekstra indirimlerle satışa sunduğunu iddia etti. Ayrıca, Çin'den ithal edilen pirinçlerin yerli üreticilere destek olmak yerine gıda enflasyonunu düşük göstermek için kullanıldığını belirtti.
Manisa'nın Gördes ilçesinde haftanın her pazar günü kurulan açık oto pazarı ile ilçe ekonomisi canlanacak ve otomobil alışverişi yapmak isteyenler ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, havaların ısınması, ramazan ayı ve yerel seçimlere az süre kalması dolayısıyla sona erdi. Sezonda yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkezdeki otel müdürü, önümüzdeki sezon daha güzel ve uzun pistlerle karşılamayı planladıklarını belirtti.
Çorum'da arıcılık sektörüne yönelik makine imalatı yapan firma ile Almanya ve İsviçre'den arıcıların tasarladığı, inovasyon ödüllü 'Çerçeve Yıkama ve Bal Mumu Geri Dönüşüm Makinesi' yurt dışına da satılıyor. Makine, çerçevelerin temizlenmesini hızlı bir şekilde gerçekleştirirken, petekteki bal mumunun geri dönüşümünü de sağlıyor.
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Merkez Bankasının politika faizini artırmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toprak, faiz artışının rezerv satışı ve enflasyonun kontrol edilememesi gibi sorunları gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Toprak İsrail ile ticaretin devam etmesini eleştirerek, ekonomik modelin ülkeyi uçuruma sürüklediğini ve medya özgürlüğü yasasının yürürlüğe konulması gerektiğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanlığı Erdoğan ile bir araya geldiği toplantıda elektrik ile doğalgazda devlet katkısına ve emeklilere verilen bayram ikramiyesine sert tepki gösterdiği iddia edildi. Erdoğan'ın Şimşek'e "Yoksulları öldürdün" çıkışında bulunduğunu öne süren haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı, "Erdoğan ile Şimşek arasında kabine toplantısı öncesi veya sonrasında böyle bir diyalog yaşanmadı" açıklamasında bulundu.
Borusan Lojistik'te sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan arkadaşlarına destek olmak isteyen işçilere yemekhanenin kapısının kilitlenerek sahurda yemek verilmediği iddia edildi. İşçi sendikaları ile Borusan Lojistik A.Ş arasında 1963'ten itibaren devam eden mücadele devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?