Kartlı Ödemeler Haziranda Yüzde 98 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kartlı Ödemeler Haziranda Yüzde 98 Arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1,27 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,1 milyon, banka kartı sayısı 191,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96 milyon adede yükseldi. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 411,9 milyon adede ulaştı. İnternetten kartlı ödemeler ise yüzde 101 artarak 349,7 milyar liraya yükseldi.

24.07.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1,27 trilyon liraya yükseldi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), haziran ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini yayınladı.

Buna göre, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,1 milyon, banka kartı sayısı 191,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96 milyon adede yükseldi. Yılık bazda adet artışı kredi kartında yüzde 15, banka kartında yüzde 7, ön ödemeli kartlarda yüzde 20 olarak gerçekleşti. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 411,9 milyon adede ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziranda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98 artarak 1,27 trilyon lira oldu.

Ödemelerin 1 trilyon 57 milyar lirası kredi kartları, 186,2 milyar lirası banka kartları, 24,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Artış oranı kredi kartlarında yüzde 105, banka kartlarında yüzde 65, ön ödemeli kartlarda yüzde 132 olarak gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemeler 349,7 milyar liraya yükseldi

Haziranda kartların kullanıldığı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1,55 milyara yükseldi. Kartlı ödemelerin 887,8 milyon adedi kredi kartlarıyla, 553,7 milyonu banka kartlarıyla, 110,5 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artarak 349,7 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 27 oldu. İnternetten kartlı ödeme adedi yüzde 11 artarak 207,2 milyona yükseldi.

Kartlarla yapılan temassız ödeme tutarı yüzde 125 artarak 409,4 milyar liraya ulaşırken, haziranda mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kartlı Ödemeler Haziranda Yüzde 98 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 13:05:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kartlı Ödemeler Haziranda Yüzde 98 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement