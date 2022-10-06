Kaş, dalış turizminin merkezi oldu - Son Dakika
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Kaş, dalış turizminin merkezi oldu

06.10.2022 17:16

Antalya'da Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, farklı ülkelerden sporculara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, dalış turizminin merkezi olduklarını bildirdi.

Antalya'da Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, farklı ülkelerden sporculara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, dalış turizminin merkezi olduklarını bildirdi.

Ulutaş, İnceboğaz Tesisleri açıklarında devam eden Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS). 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışan sporcuları ziyaret etti.

Şampiyonada 39 ülkeden 120 sporcunun yarıştığını ifade eden Ulutaş, şunları kaydetti:

"Burada dalış faaliyetlerinin yapılması ve bu tür şampiyonalarla desteklenmesi ülkemizdeki denizlerin önemini daha da artırıyor. Bu, özellikle denizaltındaki habitatı, biyolojik canlılığı misafirlerimizin görmesi açısından da iyi bir tanıtım oluyor. İlçemizde büyük şampiyonaları yaptıkça dalış turizmine ilgi artıyor. Dünyanın her bölgesinden sporculara ev sahipliği yapıyoruz. İlçemiz dalış turizminin de merkezi oldu."

Şampiyonada önemli derecelerin alındığını vurgulayan Ulutaş, organizasyonda şu ana kadar 10 dünya rekoru, 5 Türkiye rekoru kırıldığını söyledi.

Bu tür şampiyonaları sürdürmek istediklerini bildiren Ulutaş, "Dalış turizminin Kaş'ta, Antalya'da ve Türkiye'de gelişmesi için desteğimizi devam ettireceğiz." dedi.

Başkan Ulutaş, oluşturdukları Kaş Sualtı Sanat Parkı'nın ilçedeki dalış turizmine yeni bir alternatif olacağını sözlerine ekledi.

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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 dünya rekoru kırıldı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 dünya rekoru kırıldı Antalya haberleri... Kaş'ta dalış turizmi gelişiyor Antalya haberleri... Kaş'ta dalış turizmi gelişiyor
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Mutlu Ulutaş, Antalya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaş, dalış turizminin merkezi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaş, dalış turizminin merkezi oldu - Son Dakika
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