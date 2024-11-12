Kasapları Dolandırma Yöntemi: Zehirlenme İddiası - Son Dakika
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Ekonomi

Kasapları Dolandırma Yöntemi: Zehirlenme İddiası

Adana'da dolandırıcılar, kasaplardan 'et aldık, zehirlendik' diyerek para talep etti.

12.11.2024 20:10
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"Senden aldığım et ile zehirlendim" diyerek kasapları dolandırdılar

ADANA - Adana'da 'Et aldık, hastalandık, zehirlendik' diyerek mesaj atıp 2 kasabın dolandırıldığı, birçok kasaptan da aynı yöntemle 5 ila 7 bin lira arasında para istendiği iddia edildi.

Kebabın başkenti Adana'da kasaplarda her gün tonlarca et satılıyor. Ancak son günlerde dolandırıcılar kasapları mesken tuttu. Kasaplar Çarşısı'na dadanan dolandırıcılar, kasapların cep telefonlarına 'Senden et aldım zehirlendim. Seni rezil ederim' mesajı atarak 5-7 bin TL para talep etti. Bu yöntemle iki kasap da dolandırıldı. Adana Kasaplar Odası ise esnafı dolandırılmaması konusunda uyardı.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Vatandaşlarımız daha önceden kontrol istiyordu ancak şimdi de 'Et aldık, hastalandık, zehirlendik' diyerek esnafımızı dolandırmaya kalktılar. Bizler de müracaatlarımızı yaptık. Esnaflarımızı dolandırıcılara karşı uyardık. Zehirlenme olsa, zaten hastane doktorları direkt söyler ve suç duyurusunda bulunulur" dedi.

"Zehirlendiklerini belgelesinler"

Dolandırılmaya çalışılan esnaf Tufan Dölen, "Geçen gün beni aradılar sizden ciğer, mumbar ve işkembe aldık, zehirlendik dediler. Milleti böyle dolandırıyorlar. Hiçbir esnaf böyle gelen telefonlara itibar etmemeli. Bu işlerin fişi, faturası var. İspat edip belgelesinler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zehirlenme, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasapları Dolandırma Yöntemi: Zehirlenme İddiası - Son Dakika

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