Kasapoğlu'ndan zirai don açıklaması: "Çiftçilerimizin yanındayız" - Son Dakika
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Ekonomi

Kasapoğlu'ndan zirai don açıklaması: "Çiftçilerimizin yanındayız"

Kasapoğlu\'ndan zirai don açıklaması: "Çiftçilerimizin yanındayız"

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Bayındır, Selçuk, Tire, Torbalı, Beydağ, Bornova, Menderes ziraat odası başkanları ve zirai don afetinden etkilenen çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi.

22.04.2025 10:38
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AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Bayındır, Selçuk, Tire, Torbalı, Beydağ, Bornova, Menderes ziraat odası başkanları ve zirai don afetinden etkilenen çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi.

Kasapoğlu'nun inceleme ziyaretine, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı. Zirai dondan etkilenen çiftçi ve üreticilerin tüm imkanlarla yanlarında olduklarının altını çizen Kasapoğlu, "Ülke çapında etkili olan zirai don hadisesinin, İzmir'imizin bereketli topraklarından Bayındır'da da çiftçimizin alın terini ve bir yıllık emeğini olumsuz etkilediğini üzülerek görüyoruz. Bayındırlı üreticilerimizin ne yaşadığını görmek, anlamak ve zor günde yanlarında olmak için buradayız. Zirai afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Bu afet de Tarım ve Orman Bakanımızın ifade ettiği gibi tarihin en büyük zirai donlarından birisi. Ön raporlama doğrultusunda Bayındır'da kiraz ve cevizin dondan etkilendiğini biliyoruz. Ancak biz, bu afetin karşısında üreticilerimizi elbette ki kaderine terk edemezdik. Çiftçilerimize devletimizin desteğini hissettirmek için buradayız, zor günde de emekçilerimizin yanındayız" dedi.

"Çiftçimizin masrafları karşılanacak"

Tarım ve Orman Bakanlığının bu gibi afetleri kapsayan sigorta paketlerinde güçlü prim destekleri olduğunu belirten Kasapoğlu, "Üreticilerimizi afetlerin öncesinde desteklediğimiz gibi sonrasında da destekliyoruz. Nitekim Bakanlığımız afeti takiben hızlıca zarar tespit çalışmalarını başlattı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Bakanlığımız, sigortası olmasa dahi Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsulleri için üretim sürecindeki masraflarının hasar oranında ivedilikle karşılanacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiğini ve üreticilerimizi yalnız bırakmamak adına gereken tüm adımların atılması talimatını verdiğini de vurgulamak isterim Biz sadece afetten sonra gelen değil, afetten önce de üreticisinin yanında duran bir iktidarız. AK Parti olarak tarımı, sadece ekonomik bir faaliyet değil, müreffeh Türkiye'nin kilidi olarak görüyoruz. Çünkü bu topraklarda üretim varsa, bu ülkede bereket vardır, huzur vardır, gelecek ve refah vardır diyoruz. Ancak bu son afet hepimize bir kere daha göstermiştir ki ülkemiz iklim değişikliğinin etkilerini derinden hisseden bir coğrafyada. Bu da önümüzdeki dönemde azami ölçüde tedbirli olmamızı gerektiriyor. Üreticilerimize dedik ki 'devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız bugünler için var. Asla endişeniz olmasın' Çiftçimizin bugüne dek nasıl yanlarında olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Hem kredilerin ertelenmesine yönelik çalışmalarla hem de hasar masraflarının karşılanması noktasında süreci takip edeceğiz. Bununla birlikte orta ve uzun vadede TARSİM'e katılımı artırmamız çok önemli. Bunu da vurgulamadan geçmek istemem. Çeyrek asır boyunca çiftçisiyle, öğrencisiyle emekçisiyle, sanayicisiyle her kesimden insanımızın yanında olduk. Sosyal devlet olma görevimiz ve irademiz doğrultusunda aynı şekilde lazım gelen tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Nasıl ki hasat zamanlarında beraber olduysak bu zor zamanda da beraberiz. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Çok daha güzel vesilelerle bir arada olmayı dilerim" dedi.

"İzmir üretmeye, biz de desteklemeye devam edeceğiz"

Bu zorluğun da üstesinden birlikte gelerek ve devlet millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyeceklerini ifade eden Kasapoğlu, "İnşallah bu güçlü dayanışmanın bereketini yalnızca Bayındır'da değil, Kemalpaşa'da, Tire'de, Kınık'ta, Menemen'de Urla'da yani nerede zarar gören bir üreticimiz varsa, el emeği, göz nuru tüm mahsullerinde göreceğiz. Hiçbir çiftçimiz, hiçbir üreticimiz yalnız değildir. Bu afetin yaralarını birlikte saracağız, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi devam edip tarlalarımızı yine yeşerteceğiz. Bugün buradan bir kez daha sesleniyorum: İzmir üretmeye devam edecek, biz de desteklemeye devam edeceğiz" ifadeleriyle noktaladı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kasapoğlu'ndan zirai don açıklaması: 'Çiftçilerimizin yanındayız' - Son Dakika

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