Üye Girişi
Kasım ayı indirim çılgınlığında dijital reklamların rolü - Son Dakika

Kasım ayı indirim çılgınlığında dijital reklamların rolü

20.11.2021 10:41
Kasım ayı indirim çılgınlığında dijital reklamların rolü

Kasım ayında gerçekleştirilen indirimlerin gerçek olup olmadığı, fenomenlerin ve reklamların vatandaşları ne denli etkilediği hakkında Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kotan Türkden açıklamalarda bulundu.

Kasım ayında gerçekleştirilen indirimlerin gerçek olup olmadığı, fenomenlerin ve reklamların vatandaşları ne denli etkilediği hakkında Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kotan Türkden açıklamalarda bulundu. Türkden, "Son yıllarda özellikle Kasım ayında sürekli indirim konuşuyoruz. Biz konuşmak istemesek de tüm kanallardan yapılan iletişim çalışmaları bizi dinlemeye mecbur kılıyor" dedi.

Kasım ayı başta olmak üzere farklı zaman dilimlerinde tüm medyayı etkisi altına alan indirim furyası oldukça popüler hale geldi. Kasım ayı ve indirimin yan yana gelmesinin en temel nedenini Amerika'da 'Black Friday' olarak bilinen ve her yıl 23-29 Kasım haftasına denk gelen indirimli alışveriş çılgınlığı olarak değerlendiren İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Duygu Kotanlı Türkden, "Çılgınlık diyorum çünkü bu dönemde tüm sistem satın alma ya da satın aldırma motivasyonuyla çalışıyor. Sosyal medya kullanımının artması, e-ticaret alışverişinin hayatımızda daha çok yer etmesiyle artık Türkiye'de de Kasım, indirim ayı oldu" dedi.

Sosyal medyanın iki temel etkisi olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Türkden, "İlk etkisi başka kullanıcı deneyimlerini görebiliyor olmamız özellikle influencer tavsiyeleri satın alma kararını hızlandırıyor, ikincisi ise markaların/satış platformlarının dijital platformlarda ilgi alanlarımıza yönelik kişiselleştirilmiş reklam içerikleri sunabiliyor olması. Düşünün, Google'da bir gömlek aramışsınız, sonrasında aradığınız gömlek indirim mesajlarıyla sürekli Youtube'da, Instagram'da karşınıza çıkıyor. Bence bir şans verirsiniz" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Türkden, sosyal medyada belirli takipçi sayısına ulaşmış ve takipçileri üzerinde etki gücü olan kişiler olarak tanımlanan influencer/fenomenlerin artık tüketicilere pazarlama aracı olduğunu belirtti.

"Sistemin dışında kalacaklarını düşünüyorlar"

Türkden aynı zamanda fenomen ve influencerların tüketiciler üzerinde yapmış olduğu satın alma etkisi hakkında da, "Onların tanıttığı ürünleri takipçileri hemen satın almak ve denemek istiyor. Zaten sistem satın aldırtma davranışı üzerine kurulu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı yalnızca bir fenomen -influencer tavsiye ediyor diye ihtiyacı olmasa bile o ürünü almak istiyor. Çünkü satın almazlarsa, o ürünü kullanmazlarsa sistemin dışında kalacaklarını düşünüyorlar" dedi.

Reklamları sadece sosyal medya olarak sınırlamamak gerektiğini söyleyen Türkden, "Aslında dijital reklam yatırımları her geçen gün daha çok artıyor. Bunun temel nedeni hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlarla ulaşma imkanı. Dijital platformun veriye dayalı yapısı buna imkan veriyor. Bir de yaptığınız reklam yatırımının geri dönüşünü anında görüyorsunuz. Tüketici mesajınıza hemen karşılık veriyor; satın alıyor ya da almıyor. Dolayısıyla markalar özellikle genç hedef kitleye ulaşmak için dijital reklama daha çok yatırım yapıyor eğer gerçekten bütçeleri varsa televizyonu destekleyici bir mecra olarak kullanıyor" şeklinde konuştu.

"Yıl içinde alabileceğimiz fiyatlar uygulanıyor"

İndirim oranlarının gerçek olup olmadığı son zamanların sıkça tartışılan konusu olduğunu dile getiren Türkden, "Dev reklam bütçeleri harcanan indirim dönemlerinde bile çoğu kez 'dağ fare doğuruyor'. Belli başlı kategorilerde yine belli başlı birkaç üründe kayda değer indirim oluyor. Diğerlerinde çoğu kez yıl içinde alabileceğimiz fiyatlar uygulanıyor. Ama burada tüketicide oluşturulan algı 'fırsatı kaçırmamalısın, hemen satın almalısın, acele etmezsen sana kalmayacak.' Bir grup tüketicide bu etkili oluyor ancak son zamanlarda durumu fark eden bilinçli tüketicilerin sayısı da azımsanmayacak ölçüde" diye konuştu.

Fiyat artışlarının arz-talep ilişkisi olduğunu dile getiren Türkden, "Özellikle etkileşimi ve etki gücü yüksek fenomenlerin sundukları ürünler hızla tükeniyor. Piyasada ürün sıkıntısı olmaya başlayınca fiyatlar yükseliyor. Ama bir başka durum daha var. Bir fenomenin tanıttığı, tüketiciyle buluşturduğu markalar, tüketicinin zihnindeki konumlarını ve beraberinde fiyatlarını yükseltebiliyor. Çünkü artık onları fenomenler tercih ediyor" dedi.

"Pazarlama iletişimi etik olmalı ve denetlenmeli"

Ticaret Bakanlığı'nın indirimler hakkında uyarı niteliğinde açıklama yapmasını da değerlendiren Türkden, "Ticaret Bakanlığı kendisine iletilen sayısız dilekçe, yapılan sayısız başvuru ve üzerine yapılan incelemeler sonunda bu açıklamayı yapıyor. Zaten birçok forum, tüketici şikayet platformu hatta sosyal medya hesaplarında da ekran görüntüleri ve linklerle bu fiyat aldatmacalarının paylaşıldığını görüyoruz. Bu da bize bir kere daha gösteriyor ki, pazarlama iletişimi etik olmalı ve denetlenmeli ama tüketicinin bilinçli ve dikkatli olması da bir o kadar önemli" ifadelerini kullandı.

"Satın almaya ihtiyacımız olduğuna inandırılıyoruz"

Son olarak da zamlar nedeniyle tüketicilerin istedikleri her şeyi almalarının mümkün olmadığını söyleyen İstanbul Arel Üniversitesinden Dr. Duygu Kotanlı Türkden, "İnsanların alım gücünün artması hepimizin isteği. Ama buradaki asıl mesele tüketici neyi neden satın almak istiyor. Sosyal medyanın en çok tetiklediği şey tam da bu. Sürekli tüketme ihtiyacı. Sürekli bir şeyler almalıyım duygusuyla hareket ediyoruz ve en kötüsü buna ihtiyacımız olduğuna kendimizi inandırıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kasım ayı indirim çılgınlığında dijital reklamların rolü
Kasım ayı indirim çılgınlığında dijital reklamların rolü

İstanbul, Türkiye, Medya, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kasım ayı indirim çılgınlığında dijital reklamların rolü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üsküdar'da turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi 11:42 Üsküdar'da turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem 10:52 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 09:47 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 09:18 Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı 09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? 08:57 Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?

Son Dakika Haberleri
11:43 İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor
11:42 Üsküdar'da turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi
11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:51 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor         
11:43
Korona hastalarına verilen ilacın etkisiz çıktığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi: Kullananlar korkmasın, istenmeyen sonuca yol açmaz Korona hastalarına verilen ilacın etkisiz çıktığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi: Kullananlar korkmasın, istenmeyen sonuca yol açmaz         
11:30
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok         
07:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 11:50:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kasım ayı indirim çılgınlığında dijital reklamların rolü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement