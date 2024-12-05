Kasım'da E-Ticaret Harcamaları Yüzde 101 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kasım'da E-Ticaret Harcamaları Yüzde 101 Arttı

Kasım\'da E-Ticaret Harcamaları Yüzde 101 Arttı

Garanti BBVA'nın verilerine göre, Kasım ayında e-ticaret harcamaları geçen yıla göre iki katına çıktı.

05.12.2024 14:21
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Garanti BBVA'nın alışveriş ayı Kasım'a ait kredi kartı harcama verilerine göre, Kasım ayında e-ticaret alışverişleri geçen yıla göre yüzde 101 arttı.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), platformların indirim kampanyalarıyla birlikte 'alışveriş ayı' haline gelen Kasım ayına ait, Garanti BBVA kartları ile Garanti BBVA POS'larından yapılan işlemler üzerinden gerçekleştirdiği araştırma verilerini açıkladı. Giderek gelenekselleşen şekilde, 'Şahane' veya 'Efsane Kasım' ya da 'Efsane Cuma', 'Muhteşem Cuma', 'Siber Pazartesi' gibi sloganlarla tüketicilere yüksek indirimli kampanyaların sunulduğu Kasım ayında online alışverişler bir kez daha tavan yaptı. Alışverişlerin bu derece yoğunlaştığı dönemde GÖSAŞ'ın e-ticaret harcamalarını incelediği araştırma, tüketicilerin en fazla hangi sektörlerde harcama yaptığını, bir önceki yılın Kasım ayına göre, kıyaslayarak harcama eğilimlerine ve sektörel değişimlere ışık tutuyor. GÖSAŞ'ın verilerine göre, bu yıl Kasım ayında e-ticaret harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 101 artış gösterdi. Ayrıca e-ticaret harcamalarının toplam kart harcamaları içindeki payı 2023 Kasım ayında yüzde 31 iken, bu pay 2024 Kasım ayında yüzde 34'e yükseldi.

Bu yıl Kasım'da alışverişlerinde en fazla artış 'Mobilya- Dekorasyon' kategorisinde oldu

Alışveriş ayı Kasım'da bu yıl tüketiciler online alışverişlerde en fazla harcamayı geçen yıla oranla yüzde 110'luk bir artışla Mobilya-Dekorasyon sektöründe gerçekleştirdi. Bu sektörü yüzde 99 artışla Kozmetik ve yüzde 93 artışla Giyim ve Aksesuar sektöründeki harcamalar takip etti.

E-ticarette her iki alışverişimizden biri taksitli

GÖSAŞ'ın araştırmasına göre, bu yıl Kasım ayında Garanti BBVA kartları ile yapılan peşin e-ticaret alışveriş cirosu yüzde 97 artış gösterirken, taksitli alışverişlerin cirosu da yıllık bazda yüzde 107 arttı. E-ticaret alışverişlerinin yüzde 53'ü peşin yüzde 47'si taksitli yapılırken, tüketiciler her iki işlemden birini taksitle ödemeyi tercih etmiş oldu.

Tüketiciler en fazla Kozmetik harcamalarında taksit tercih etti

Cazip kampanyalarla birlikte ihtiyaçlarını taksitle karşılayıp Kasım ayı fırsatlarından yararlananlar, bu yıl en fazla Kozmetik sektöründe taksitli alışverişe yoğunlaştı ve bu dönemde yapılan kozmetik alışverişleri geçen yıla göre yüzde 164 arttı. Taksitli e-ticaret alışverişlerinde Giyim&Aksesuar yüzde 104, Elektronik ise yüzde 103 artışla Kozmetik sektöründen sonra öne çıktı.

Kadın ve erkek tüketicilerin alışveriş artış oranları birbirine denk

Kampanyaların desteğiyle e-ticaret alışveriş hacminin zirveye çıktığı Kasım'da kadın tüketiciler harcamalarını geçen yıla oranla yüzde 99 arttırırken, en çok ilgiyi sırasıyla Mobilya-Dekorasyon, Kozmetik ve Elektronik sektörlerine gösterdi. Erkeklerin harcamaları da yüzde 101 arttı ve erkek tüketiciler tercihlerini sırasıyla Mobilya-Dekorasyon, Giyim&Aksesuar ve Konaklama yönünde kullandılar.

Bursa ve Kocaeli e-ticaret alışveriş hacminin en fazla arttığı şehirler oldu

GÖSAŞ'ın 2024 Kasım ayı verilerine göre e-ticaret harcamalarının geçen yıla göre en fazla arttığı iller Bursa (yüzde 127) ve Kocaeli (yüzde 122) oldu. Bu illeri sırasıyla İzmir (yüzde 103), Ankara (yüzde 101) ve İstanbul (yüzde 97) takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dekorasyon, Teknoloji, Alışveriş, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım'da E-Ticaret Harcamaları Yüzde 101 Arttı - Son Dakika

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