Kasım'da Kartlı Ödemelerde Yüzde 73 Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Kasım'da Kartlı Ödemelerde Yüzde 73 Artış

Kasım'da kartlı ödemeler 1,53 milyar TL'ye yükseldi, kredi kartı sayısı 128,9 milyona ulaştı.

20.12.2024 14:38
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artarak 1,53 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kasım ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 128,9 milyon, banka kartı sayısı 193,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 110,4 milyon adet oldu. 2023 yılının Kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 432,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artarak 1 trilyon 533,3 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.303,3 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 198,8 milyar TL'sinde banka kartları, 31,1 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 78, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 44 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 92 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Kasım ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,55 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 895,2 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 534,1 milyon adedinde banka kartları, 120,0 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 3 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 16 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 482,1 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 31 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 244,0 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 16'dır.

Temassız ödeme tutarı gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1.008,4 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artarak 465,0 milyar TL oldu. Kasım ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım'da Kartlı Ödemelerde Yüzde 73 Artış - Son Dakika

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