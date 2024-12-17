Kasım'da Perakende Sektörüne Nefes

Ekonomi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Kasım ayı özellikle nakit sıkışıklığı çeken markalarımıza bir nebze de olsa nefes aldırdı. Yılbaşı alışverişinin etkisiyle aralık ayının ikinci yarısının da hareketli geçeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, organize markalı perakende sektörü, dört aydır devam eden daralmanın ardından, indirim kampanyaları sayesinde kasım ayında adet satışlarında ve cirolardaki artışla nefes aldı. Sektör, yılbaşı alışverişi nedeniyle aralık ayının ikinci yarısının da hareketli geçmesini bekliyor.

Açıklamada BMD üyeleri arasında gerçekleştirilen kasım ayı anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, markaların büyük kısmının adet satışlarının temmuzdan itibaren daralmaya başladığını hatırlattı.

Öncel, temmuz-ekim döneminde adet satışlarının ortalama yüzde 30-40 düştüğünü, cirolardaki artışın da enflasyonun altında kalmaya başladığını belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Efsane Cuma başta olmak üzere bütün bir aya yayılan indirim kampanyaları nedeniyle kasım ayının hareketli geçeceğini öngörüyorduk. Hemen hemen beklentilerimiz doğrultusunda bir tablo ortaya çıktı. Kasım anketimize katılan üyelerimizin yüzde 67'sinin, bir başka ifade ile her üç üyemizden ikisinin adet satışı ekim ayına göre arttı. Cirosunda artış beyan eden üyelerimizin oranı ise yüzde 76'ya ulaştı. Kategoriler özelinde baktığımızda geçen ay hazır giyim, ayakkabı ve kozmetik markalarımızın yaklaşık üçte ikisinin, yeme içme markalarımızın ise yarısının adet satışını artırdığını görüyoruz. Merkez Bankasının verileri de anketimizle paralel bir sonucu yansıtıyor. Merkez Bankası verilerine göre kasımda kartlı harcamaların ekim ayına göre giyim ve ayakkabıda yüzde 44, sağlık ve kozmetikte yüzde 28, yemekte yüzde 23 arttığını ortaya koyuyor. Kasım online satışlarda da hareketli geçti.

Üyelerimizin yüzde 82'si geçen ay e-ticaret satışlarının arttığını bildirdi. Ancak 2023 ile kıyasladığımızda, bu yıl 29 Kasım'a denk düşen efsane cumada adet satışlarında artış bildiren üye sayımızın yüzde 60'ta kaldığını görüyoruz. Bu tabloyu, indirimlerin bütün bir aya yayılmasının sonucu olarak değerlendiriyoruz. Özetlemek gerekirse, kasım özellikle nakit sıkışıklığı çeken markalarımıza bir nebze de olsa nefes aldırdı. Yılbaşı alışverişinin etkisiyle aralık ayının ikinci yarısının da hareketli geçeceğini öngörüyoruz."

"Ticari gayrimenkul kiralarında indirim bekliyoruz"

Sinan Öncel organize perakendenin 2025 performansında maliyetlerin ve Türkiye'nin yakın coğrafyası başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin etkili olacağına dikkati çekti.

Olası gelişmeler hesaba katılarak şimdiden önlemlerin alınması gerektiğine işaret eden Öncel, "Özellikle fahiş kira artışlarının önüne geçecek düzenlemenin bir an önce yapılmasının enflasyonla mücadeleye de önemli katkı yapacağını değerlendiriyoruz. Nitekim olaya rasyonel yaklaşan bazı mal sahipleri yasal düzenlemeyi bile beklemeden indirime başladı. AVM'lerde değil ama cadde mağazalarında son dönemde indirimlerin yapıldığına tanık oluyoruz. Bu işin sürdürülebilir olması için tüm ticari gayrimenkullerden indirim bekliyoruz. Aksi takdirde 2025'te ticari alanlarda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sinan Öncel, yılbaşından itibaren e-ticarette şahıs şirketleri için yüzde 15, limited ve anonim şirketler için yüzde 15 oranında stopaj vergisi uygulamasının büyük bir yanlış olacağı yorumunda bulunarak, uygulamanın hem e-ticaret pazarını küçültmesinden hem de enflasyonla mücadeleye zarar vermesinden endişe ettiklerini aktardı.