Kasım Enflasyonu Bekleniyor

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), yarın saat 10.00'da açıklayacağı kasım ayı enflasyon verileriyle milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamları netleşmeye başlayacak. 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 12,06 oldu. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil rakam ise yüzde 7,99 olarak belirlendi. Eğer kasım ayı enflasyonu yüzde 1,98 gelirse, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 aylık enflasyon farkına göre, zam oranı yüzde 14,27 olacak. Memur maaşı ve memur emeklisi aylıklarında ise zam oranı yüzde 10,13 seviyesine yükselecek.

Milyonlar, yarın saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekliyor. Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81'e yükseldi

Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20'ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak gerçekleşti.

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranları 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. 4 aylık enflasyon farkına göre; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına zam oranı yüzde 12,06 olarak netleşti. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak açıklandı. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 1,87 enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam kümülatif rakam yüzde 7,99 olacak. Böylece, memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil rakam ise yüzde 7,99 oldu.

Kasım ayı enflasyonu yüzde 1,98 gelirse 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,27 olacak

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki ekim ve kasım ayı TÜFE artışı beklentisi verilerinin ortalamasına göre; kasım ayı enflasyonu ortalama olarak yüzde 1,98 gelirse 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,27 olacak.

Böylece, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 aylık enflasyon farkına göre, zam oranı yüzde 14,27 olacak. Memur maaşı ve memur emeklisi aylıklarında 5 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam ise yüzde 10,13 olacak.