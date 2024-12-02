Kasımda Patlıcan Fiyatı Fırladı, Limon Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Kasımda Patlıcan Fiyatı Fırladı, Limon Düştü

İstanbul'da kasımda patlıcan fiyatı %48,95 artarken, limon fiyatı %17,78 azaldı.

02.12.2024 11:48
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İstanbul'da, kasımda fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün patlıcan, en çok düşen ürün ise limon oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kasım ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 142'sinin perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kasımda gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan patlıcan, yüzde 48,95 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 46,44 ile domates, giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 33,72 ile manto, çocuk giyim harcamaları alt grubundan yüzde 31,34 ile palto, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 27,81 ile kabak, giyim harcamaları erkek giyim alt grubundan yüzde 26,47 ile palto ve gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,52 ile yaş üzüm oldu.

Kasımda gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 17,78 gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı azalan diğer ürünlerden bazıları, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 10,58 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 7,79 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 7,31 ile muz, yüzde 4,26 ile ayva ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 2,41 ile otel oda konaklama ücreti olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kasımda Patlıcan Fiyatı Fırladı, Limon Düştü - Son Dakika

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