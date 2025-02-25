Kaspersky'den MSSP Ortaklarına Yenilikler

Ekonomi

Kaspersky, Yönetilen Güvenlik Hizmeti Sağlayıcısı (MSSP) iş ortakları için İş Ortağı Programı'nda güncellemeler sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu güncellemeler Kaspersky'nin iş ortağı öncelikli yaklaşımına olan bağlılığını pekiştirerek, ekosisteminin iş ortaklarının gelişen iş modelleri ve ihtiyaçlarıyla sorunsuz bir şekilde uyumlu olmasını sağlıyor.

Kaspersky, iş ortaklarının değişen iş modelleri ve gereksinimlerine daha iyi uyum sağlamak amacıyla 2024'te İş Ortağı Programı'nı dört temel iş ortağı türüne göre yeniden yapılandırmıştı. Bu yeni yapı, geleneksel bayiler ve sistem entegratörlerinden yenilikçi MSSP'lere ve teknoloji iş ortaklarına kadar geniş bir yelpazede avantajlar sağladı.

Kaspersky, MSSP iş ortaklarının esnek tüketim modelleri aracılığıyla gelişmiş güvenlik hizmetleri sunabilmesini desteklemek amacıyla MANAGE programında güncellemeler yaptı. Bu kapsamda, abonelik tabanlı lisanslama modellerini içeren genişletilmiş indirim yapısıyla Çözüm Danışmanlığı Hizmetleri hayata geçirildi.

Bu hizmet kapsamında, MSSP iş ortakları artık Kaspersky'nin bölgesel uzmanlarından, güvenlik hizmetleri için Kaspersky ürünlerinin kullanımını optimize etme konusunda rehberlik alabilecek.

Kişiselleştirilmiş Çözüm Danışmanlığı Oturumları, ürün özellikleri, performans sınırlamaları ve entegrasyon stratejileri gibi kritik konuları kapsayarak iş ortaklarının sundukları hizmetleri daha verimli hale getirmelerine yardımcı olacak.

Kaspersky ayrıca, iş ortaklarını müşteri süreçlerinde daha fazla desteklemek amacıyla Çözüm Satış Öncesi Destek Oturumları başlattı. Demo oturumları ve Kavram Kanıtları (PoC) gibi faaliyetleri içeren oturumlar, MSSP'lerin Kaspersky çözümlerini gerçek dünya senaryolarında etkin bir şekilde sunmasına ve uygulamasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Şirket, MSSP iş ortaklarının yönetilen güvenlik hizmetleri alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla Kaspersky United İş Ortağı Portalı'nda da güncellemeler yaptı. Artık iş ortakları, portal üzerinden genişletilmiş teknik dokümantasyon, dağıtım senaryoları, tasarım hususları, en iyi uygulamalar ve yapılandırma örneklerine erişim sağlayabiliyor.

MSSP iş ortakları, Çözüm Danışmanlığı ve Satış Öncesi Destek Oturumları için yerel Kaspersky ofisleriyle iletişime geçerek destek talebinde bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Kanal Başkanı Inna Nazarova, İş Ortağı Programlarını MSSP'lere özel bir odaklanmayla geliştirdiklerini belirterek, "İş ortaklarımızın başarısına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. İş ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışarak, günümüzün giderek karmaşıklaşan siber ortamında müşterilerimiz için daha güçlü güvenlik sonuçlarını birlikte sağlayabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.