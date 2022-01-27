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Kaspersky, endüstriyel kuruluşlara saldıran yeni casus yazılım serisi tespit etti - Son Dakika

Kaspersky, endüstriyel kuruluşlara saldıran yeni casus yazılım serisi tespit etti

27.01.2022 10:57
Kaspersky, endüstriyel kuruluşlara saldıran yeni casus yazılım serisi tespit etti

Kaspersky uzmanları, dünya genelinde 2 binden fazla endüstriyel kuruluşa saldıran, hızla gelişen yeni bir casus yazılım serisini ortaya çıkardı.

Kaspersky uzmanları, dünya genelinde 2 binden fazla endüstriyel kuruluşa saldıran, hızla gelişen yeni bir casus yazılım serisini ortaya çıkardı.

Şirket açıklamasına göre, 2021'in ilk yarısında Kaspersky ICS CERT (Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Acil Müdahale Ekibi) uzmanları, ICS bilgisayarlarında engellenen casus yazılım tehditleriyle ilgili istatistiklerde bir anormallik fark etti. Bu saldırılarda kullanılan kötü amaçlı yazılımlar, Agent Tesla/Origin Logger, HawkEye ve diğerleri gibi iyi bilinen ticari casusluk yazılım ailelerine ait olsa da saldırılar sınırlı sayıda makineyi hedef alması ve saldırı kaynaklarının çok kısa ömürlü olması nedeniyle ana akımdan sıyrılıyordu.

2021 yılının ilk yarısında ICS bilgisayarlarında engellenen 58 bin 586 casus yazılım örneğinin detaylı analizi, bunların yaklaşık yüzde 21,2'sinin bu yeni sınırlı kapsamlı ve kısa ömürlü saldırı serisinin parçası olduğunu ortaya çıkardı. Saldırıların yaşam döngüleri, "geleneksel" bir casus yazılım kampanyasının ömründen çok daha kısa olan yaklaşık 25 gün ile sınırlı oldu. Bu "anormal" casus yazılım örneklerinin her biri kısa ömürlü ve yaygın olarak dağıtılmamış olsa da tüm casus yazılım saldırılarının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Örneğin, Asya'da casus yazılım saldırısına uğrayan her 5 bilgisayardan 1'i, "anormal" casus yazılım örneklerinden birine maruz kaldı. Bu kampanyaların çoğu, iyi hazırlanmış kimlik avı e-postaları aracılığıyla bir endüstriyel kuruluştan diğerine yayılıyor. Saldırgan kurbanın sistemine girdiğinde, cihazı bir sonraki saldırının C2 (komut ve kontrol) sunucusu olarak kullanıyor. Suçlular, kurbanın e-posta listesine erişim sağlayarak kurumsal e-postayı kötüye kullanabiliyor ve casus yazılımı daha da yayabiliyor.

Kaspersky ICS CERT telemetrisine göre dünya çapında 2 binden fazla endüstriyel kuruluş, kötü niyetli altyapıya dahil edildi ve siber çeteler tarafından saldırıyı iletişim kuruluşlarına ve diğer iş ortaklarına yaymak için kullanıldı. Bu saldırılar sonucunda ele geçirilen veya çalınan kurumsal hesapların toplam sayısının 7 binden fazla olduğunu tahmin ediliyor.

ICS bilgisayarlarından elde edilen hassas veriler genellikle çeşitli pazar yerlerinde satılıyor. Kaspersky uzmanları, endüstriyel kampanyalardan çalınan kimlik bilgilerinin satıldığı 25'ten fazla farklı pazar yeri belirledi. Bu pazar yerlerinin analizi, özellikle Uzak Masaüstü Hesapları (RDP) için kurumsal hesap kimlik bilgilerine yüksek talep olduğunu gösteriyordu. Analiz edilen pazaryerlerinde satılan tüm RDP hesaplarının yüzde 46'sından fazlası ABD'deki şirketlere aitken, geri kalanı Asya, Avrupa ve Latin Amerika'dan geliyordu. Satılan RDP hesaplarının yaklaşık yüzde 4'ü (2 bin civarı hesap) endüstriyel işletmelere aitti.

Büyüyen bir başka alan da "Hizmet Olarak Casus Yazılım" pazarı oldu. Bazı popüler casus yazılım programlarının kaynak kodları kamuya açıldığından, bunlar çevrim içi mağazalarda hizmet şeklinde yüksek oranda erişilebilir hale geldi. Geliştiriciler sadece kötü amaçlı yazılımları bir ürün olarak değil, aynı zamanda kötü amaçlı yazılım oluşturucu lisansı ve önceden yapılandırılmış altyapıya erişim şeklinde de satıyor.

"E-postalardaki ekleri test edin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Güvenlik Uzmanı Kirill Kruglov, 2021 yılı boyunca siber suçluların, endüstriyel bilgisayarlara saldırmak için yoğun bir şekilde casus yazılımları kullandığını belirterek, "Bugün endüstriyel tehdit ortamında hızla gelişen yeni bir akıma tanık oluyoruz. Suçlular, tespit edilmeyi önlemek için her saldırının boyutunu küçültüyor ve her kötü amaçlı yazılım örneğinin yeni oluşturulmuş bir örnekle değiştirilmesini zorunlu kılarak kullanımını sınırlandırıyor. Diğer taktikler, kötü amaçlı yazılımları yaymak için kurumsal e-posta altyapısının büyük ölçüde kötüye kullanılmasını içeriyor. Bu, daha önce casus yazılımlarda gözlemlediğimiz her şeyden farklı ve bu tür saldırıların önümüzdeki yıl ivme kazanacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, endüstriyel kuruluşların, iş ortağı ağ operasyonlarının ve işletmenin yeterli düzeyde korunmasını sağlamak için şunları öneriyor:

"Kurumsal e-posta erişimi ve diğer internete yönelik hizmetler (RDP, VPN-SSL ağ geçitleri ve benzeri dahil) için, saldırgan tarafından şirketinizin dahili altyapısına ve iş açısından kritik verilere erişim sağlamak için kullanabilecekleri noktalarda iki faktörlü kimlik doğrulaması uygulayın. Hem BT hem de OT ağlarındaki tüm uç noktaların, uygun şekilde yapılandırılmış ve güncel tutulan modern bir uç nokta güvenlik çözümüyle korunmasını sağlayın. Gelen e-postaları güvenli bir şekilde işlemek ve sistemlerini e-posta eklerinin içerebileceği kötü amaçlı yazılımlardan korumak için personelinizi düzenli olarak eğitin.

İstenmeyen posta klasörlerini bakmadan boşaltmak yerine düzenli olarak kontrol edin. Kuruluşunuzun hesaplarının webe maruz kalıp kalmadığını izleyin. Gelen e-posta trafiğindeki ekleri otomatik olarak test etmek için tasarlanmış korumalı alan çözümlerini kullanın. Ancak hiç kimse güvenlik açıklarından yüzde 100 korunmadığından, korumalı alan çözümünüzün iş ortağı ve ilgili kuruluşlar da dahil olmak üzere "güvenilir" kaynaklardan gelen e-postaları atlamayacak şekilde yapılandırıldığından emin olun. Güvenliğinizin ihlal edilmediğinden emin olmak için giden e-postalardaki ekleri test edin."

YORUMLAR
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Kaspersky, origin, Asya, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, endüstriyel kuruluşlara saldıran yeni casus yazılım serisi tespit etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kaspersky, endüstriyel kuruluşlara saldıran yeni casus yazılım serisi tespit etti - Son Dakika
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