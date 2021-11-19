Kaspersky Industrial CyberSecurity, tüm OT altyapısında merkezi yönetim ve görünürlük sağlıyor

Kaspersky Security Center artık gerçekleşen olaylar, olay analitiği ve daha fazlası eşliğinde, coğrafi olarak dağıtılmış tüm varlıkların bir haritasıyla birlikte tüm OT (operasyonel teknoloji) altyapısının güvenlik düzenlemesi için zenginleştirilmiş bir merkezi yönetim panosu sağlıyor.

Kaspersky'nin açıklamasına göre, şirket, endüstriyel kuruluşlar için sunduğu güvenlik çözümünde yer alan ürünleri güncelledi.

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes ve Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks'ün derin entegrasyonu, ağ genelindeki ve uç noktalardaki olaylar hakkındaki verileri gerçek zamanlı olarak birleştiriyor. Güvenlik geliştirmeleri, zorla giriş ve açıklardan yararlanmalara karşı bir ağ saldırısı engelleyiciyi ve güvenlik açığı ve yama yönetimi için genişletilmiş veri kaynaklarını da içeriyor.

Yapılan bir Kaspersky araştırmasına göre, karmaşık BT ve OT ortamlarının görünürlük ve yönetilebilirlik eksikliği, endüstriyel şirketlerin üçte ikisi için en zorlu konu olarak öne çıkıyor. Güvenlik politikalarının yönetimi, korumanın yaygınlaştırılması ve tüm güvenlik olaylarının yönetimi için birleşik bir platform erişimine sahip olmak, kuruluşların altyapılarını daha güvenli ve şeffaf hale getirmelerine yardımcı olacak bir yaklaşım.

Kaspersky Security Center, bu ihtiyaçlar doğrultusunda OT altyapılarının merkezi yönetimi için özel bir gösterge panosu içerecek şekilde yeteneklerini genişletti. Ürün dağıtımının, güncellemelerin, lisansların ve ilkelerin yönetimini kolaylaştıran önceki özelliklere ek olarak, konsol artık tüm korunan varlıkların, güvenlik olaylarının ve olay analitiğinin kapsamlı görünürlüğünü sağlıyor. Müşteriler bu sayede sunucular veya denetleyiciler gibi tüm altyapı öğelerini ve bunların karakteristiklerini arayabiliyor, bunları farklı yan kuruluşlardaki tüm varlıkların yer aldığı bir coğrafi haritada görüntüleyebiliyor. Harita gerçek zamanlı olarak çalışıyor ve bir olaydan etkilenebilecek tüm varlıkları vurguluyor. Yönetici daha sonra üzerine tıklayarak ve sunucunun özel web konsoluna giderek sorunu hemen araştırmaya başlayabiliyor.

"Başlangıç ??konumundan yeni bir düzeye"

Müşteri deneyimini, durumsal farkındalığı ve dağıtım esnekliğini geliştirmek için Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, artık Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes ile korunan endüstriyel uç noktalardan önemli verileri alabiliyor. Güvenlik yöneticileri kazaları geniş bir bağlamda araştırabiliyor; EPP ile zenginleştirilmiş olay ayrıntıları, hassas varlık parametreleri algılama, trafik yansıtmanın henüz kullanılamadığı segmentlerden alınan ağ iletişim haritaları bunlara dahil.

Dahası, Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes bir ağ saldırısı engelleyicinin eklenmesiyle bağlantı noktası tarama, hizmet reddi, kaba kuvvet saldırıları ve güvenlik açıklarından veya yanlış yapılandırılmış uygulamalardan, hizmetlerden ve işletim sistemlerinden yararlanan tehditlere karşı koruma sağlıyor. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, müşterilerin güvenlik açıklarından zarar görme olasılıklarını daha da azaltmalarına yardımcı olmak için Kaspersky ICS-CERT tarafından sağlanan güvenlik açığı veritabanını Ulusal Güvenlik Açığı Veritabanı (NVD) ve US-CERT ile genişletiyor. Yöneticiler, güvenlik açıklarını kaynağa göre filtreleyebiliyor ve herhangi bir veritabanından algılamayı kapatabiliyor.

Kaspersky İş Geliştirme Müdürü Kirill Naboyshchikov, şunları aktardı:

"Çeşitli otomasyon sistemleri için geçerli olan siber güvenlik teknolojilerinin sorunsuz entegrasyonunu sunarak, istenen sayıda endüstriyel siteden sorumlu siber güvenlik ekiplerinin gereksinimlerini karşılayacak güvenilir bir çözüm ekosistemi oluşturmak için çalışıyoruz. Stratejimiz, etkinliği şüphe götürmeyen, ölçeklenebilir ve sertifikalı bir güvenlik sistemi oluşturmak için endüstriyel müşterilerimize siber saldırı önleme tekniklerinin ve uygulama planlarının her noktasında hizmet etmektir. Bu güncellemeler, Kaspersky'nin endüstriyel güvenlik platformu oluşturmaya yönelik ilk adımını oluşturuyor. Kilit unsur, çeşitli ihtiyaçlara yanıt veren tek bir güvenlik panosunu hayata geçirmek. Olay izleme, müdahale, soruşturma, arama, düzenleme ve otomasyon yeteneklerine ve coğrafi olarak dağıtılmış tüm ortamı kapsamaya kadar tüm görünürlük bu panoda yer alıyor. Bu yaklaşım, müşterilerin OT güvenliklerini herhangi bir başlangıç ??konumundan yeni bir düzeye taşımalarına yardımcı olacak."

Kaspersky Security Center'da yer alan Kaspersky Industrial CyberSecurity yönetim konsolu, Aralık 2021'den itibaren müşterilere sunulacak.