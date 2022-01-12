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Kaspersky, işletmeler ve KOBİ'ler için "uç nokta güvenliğinin" başlıca oyuncularından - Son Dakika

Kaspersky, işletmeler ve KOBİ'ler için "uç nokta güvenliğinin" başlıca oyuncularından

12.01.2022 10:42
Kaspersky, işletmeler ve KOBİ'ler için "uç nokta güvenliğinin" başlıca oyuncularından

Kaspersky, kısa süre önce IDC MarketScape raporlarında "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Dünya Çapında Modern Uç Nokta Güvenliği 2021 Satıcı Değerlendirmesi" ve "Kurumlar için Dünya Çapında Modern Uç Nokta Güvenliği 2021 Satıcı Değerlendirmesi" için başlıca oyuncular arasında gösterildi.

Kaspersky, kısa süre önce IDC MarketScape raporlarında "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Dünya Çapında Modern Uç Nokta Güvenliği 2021 Satıcı Değerlendirmesi" ve "Kurumlar için Dünya Çapında Modern Uç Nokta Güvenliği 2021 Satıcı Değerlendirmesi" için başlıca oyuncular arasında gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu takdir, Kaspersky'nin kurumsal müşterilerine sunduğu ürün, hizmet ve eğitim çözümlerinin genişliğini ve kalitesini kanıtlıyor.

Modern Uç Nokta Güvenliği ürünleri, yanıt süresi ve insan katılımıyla farklılaşan iki algılama ve yanıt mekanizması içeriyor. IDC MarketScape, kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik en iyi uç nokta koruma platformlarını (EPP) ve uç nokta algılama ve yanıt (EDR) çözümlerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için, MES satıcıları (22 KOBİ ve 19 kuruluş) tarafından geçen yıl nisan ve eylül ayları arasında sunulan verileri gözden geçirdi.

IDC MarketScape'e göre, "Kaspersky'nin modern uç nokta güvenlik ürününün yetenekleri, hiçbir maddi eksiklik olmaksızın oldukça rekabetçi konumda. Raporda ayrıca, "Kaspersky, karlı operasyonlarını ürün genişletme ve geliştirmeyi desteklemek için kullanıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurumsal İş Başkan Yardımcısı Evgeniya Naumova, "Müşterilerimizin kendilerini gelişen tehditlerden korumalarına yardımcı olmak her zaman görevimiz olmuştur. IDC MarketScape'in bu takdiri, çalışmalarımızı ve her büyüklükteki işletmeyi desteklemek için çözümlerimize yaptığımız sürekli yatırımı desteklememize hizmet ediyor. Güvenlik söz konusu olduğunda her kuruluşun farklı ihtiyaçları vardır. Kapsamlı IDC MarketScape satıcı değerlendirme raporları müşterilerin seçim yapmalarına yardımcı olmak için mevcut çözümler hakkında bağımsız bir bakış açısı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Kaspersky, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, işletmeler ve KOBİ'ler için 'uç nokta güvenliğinin' başlıca oyuncularından - Son Dakika Ekonomi


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