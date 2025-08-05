Kaspersky Siber Güvenlik Araştırması: Karmaşık Durumlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kaspersky Siber Güvenlik Araştırması: Karmaşık Durumlar

05.08.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky, çoklu tedarikçi zorluklarını ve konsolidasyon trendlerini vurguladı.

Kaspersky, "Dayanıklılığı Artırmak: Sistem Bağışıklığı Yoluyla Siber Güvenlik" başlıklı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kuruluşların siber güvenliği nasıl yönettiğini inceleyerek, tedarikçi parçalanması, operasyonel verimsizlikler ve geleceğe dair konsolidasyon planlarına odaklanılan araştırma, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinin yanı sıra Avrupa, Rusya, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleştirildi.

Araştırmanın sonuçlarının yer aldığı rapor, kurumlar genelinde siber güvenlik yönetiminin mevcut durumuna ilişkin kapsamlı bir analiz sunarak, çoklu satıcı güvenlik ortamlarıyla ilişkili önemli zorlukları ortaya koyuyor.

Bulgular, güvenlik uzmanlarının yüzde 43'ünün baş etmek zorunda oldukları güvenlik yığınlarının aşırı karmaşık ve bakımının zaman aldığını düşündüğünü, bu durumun tehditlere hızlı bir şekilde yanıt verme yeteneklerini engellediğini gösteriyor.

Bu karmaşık durum genellikle her biri kendi yönetim arayüzüne ve operasyonel gereksinimlerine sahip olan, farklı satıcılardan gelen birden fazla güvenlik çözümünün kullanılmasından kaynaklanıyor.

Rapora göre, kuruluşların yüzde 42'si birbiriyle çakışan çözümler nedeniyle bütçesinin dışına çıkarken, bu yinelemeler sadece maliyetleri artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kaynak tahsisini ve stratejik planlamayı da karmaşık hale getiriyor.

Uyumluluk sorunları bu zorlukları daha da artırırken, ankete katılanların yüzde 41'i, araçlarının uygun entegrasyona sahip olmaması nedeniyle güvenlik süreçlerini etkili bir şekilde otomatikleştiremediklerini belirtiyor.

Bu durum, manuel müdahalelere ve insan hatası olasılığının artmasına neden oluyor. Ayrıca çeşitli tedarikçilerden toplanan veriler, genellikle sorunsuz bir şekilde ilişkilendirilemediği için katılımcıların yüzde 39'u tutarsız tehdit görünürlüğüyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu durum, kör noktalara yol açıyor ve genel durum farkındalığını azaltıyor.

Birden fazla sağlayıcı üzerinden güvenliği yönetenlerin oranı yüzde 64'ü

Bu zorluklara rağmen, kuruluşların çoğu çoklu tedarikçi ortamlarında faaliyet göstermeye devam ederken, Türkiye'den ankete katılanların yüzde 64'ü birden fazla sağlayıcı üzerinden güvenliği yönetiyor.

Katılımcıların yüzde 46'sı tek bir siber güvenlik sağlayıcısının tüm ihtiyaçlarını yeterince karşılayabileceğine inanıyor. Türkiye'den katılanların yalnızca yüzde 36'sı pratikte tek satıcı yaklaşımını benimsiyor.

Genel olarak sektör hızla konsolidasyon yönünde ilerlerken, Türkiye'deki firmaların ise yüzde 91'i bu yönde aktif olarak hareket ediyor. Güvenlik araçlarını birleşik platformlarda birleştirmeye başlamış olanların oranı yüzde 38 olurken, yüzde 53 ise gelecek iki yıl içinde bunu yapmayı planlıyor.

Bu eğilim, siber güvenlik operasyonlarını basitleştirme, maliyetleri azaltma ve entegre çözümler aracılığıyla daha etkili tehdit yönetimi sağlama yönündeki stratejik değişimi vurguluyor.

Kaspersky uzmanları, tüm iş varlıklarının ve süreçlerinin kapsamlı bir şekilde korunmasını sağlamak için Kaspersky Next XDR Expert gibi merkezi ve otomatik çözümlerin kullanılmasını öneriyor.

Bu çözüm, birden fazla kaynaktan gelen verileri tek bir yerde toplama, ilişkilendirme ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanma yoluyla etkili tehdit algılama ve hızlı otomatik yanıt sağlıyor.

Kullanıma hazır entegrasyonlar, otomasyon özellikleri ve vaka yönetimi, altyapı karmaşıklığını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oluyor.

"Bu karmaşık ortam kritik kör noktalara neden olabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Birleşik Platform Ürün Grubu Başkanı Ilya Markelov, elde ettikleri verilere göre, birçok kuruluşun kasıtlı bir stratejik planlama yerine varsayılan olarak birden fazla tedarikçiye güvendiğini belirtti.

Markelov, güvenlik çözümlerinin çeşitlendirilmesinin, risk azaltma ve kapsam genişliği gibi belirli avantajlar sunabildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Ancak kontrolsüz bir şekilde artan karmaşa, genellikle önemli kaynak israfına ve operasyonel verimsizliğe yol açar. Ayrıca bu karmaşık ortam kritik kör noktalara neden olabilir. Bu da kapsamlı tehdit görünürlüğünü korumayı ve ortaya çıkan risklere etkili bir şekilde yanıt vermeyi zorlaştırır. Konsolidasyona yönelik ortaya çıkan eğilim, siber güvenlik stratejilerindeki olgunlaşmayı yansıtıyor ve yönetimi kolaylaştıran, manuel çabayı azaltan, güvenlik durumuna ilişkin genel görünürlüğü artıran entegre platformların benimsenmesini vurguluyor."

Kaynak: AA

Kaspersky, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky Siber Güvenlik Araştırması: Karmaşık Durumlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya 73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi 2 diploma için kampanya bile yapmışlar Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Tesla model aracıyla mezarlığa giren Türk vatandaşı, ekranda beliren uyarıyla şoke oldu Tesla model aracıyla mezarlığa giren Türk vatandaşı, ekranda beliren uyarıyla şoke oldu

11:42
’’Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun ilk toplantısı başladı
''Terörsüz Türkiye'' komisyonunun ilk toplantısı başladı
11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
10:00
Sahte diploma skandalı büyüyor Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
16:08
Süper Lig maçları ertelenecek mi TFF’den açıklama var
Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF'den açıklama var
15:58
Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar
Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar
15:56
Serdal Adalı yeni transferi açıkladı İstanbul’a geliyor
Serdal Adalı yeni transferi açıkladı! İstanbul'a geliyor
15:53
Kartalkaya’daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
Kartalkaya'daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
15:51
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:50
Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin’den geriye bu görüntü kaldı
Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin'den geriye bu görüntü kaldı
15:41
Traktörlerle dışkı yağmuru: Çiftçiler, kaçak kampçıları böyle kovdu
Traktörlerle dışkı yağmuru: Çiftçiler, kaçak kampçıları böyle kovdu
15:33
Eşleşmeler belli oldu İşte RAMS Başakşehir ve Beşiktaş’ın Konferans Ligi’ndeki rakipleri
Eşleşmeler belli oldu! İşte RAMS Başakşehir ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri
15:29
Klip çekiminde sinirlerine hakim olamayan Hadise dansçıları azarladı
Klip çekiminde sinirlerine hakim olamayan Hadise dansçıları azarladı
15:27
Tesla model aracıyla mezarlığa giren Türk vatandaşı, ekranda beliren uyarıyla şoke oldu
Tesla model aracıyla mezarlığa giren Türk vatandaşı, ekranda beliren uyarıyla şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 12:18:16. #7.12#
SON DAKİKA: Kaspersky Siber Güvenlik Araştırması: Karmaşık Durumlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.