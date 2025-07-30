Kaspersky: Türkiye'de Siber Güvenlik Algısı Yüksek - Son Dakika
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Ekonomi

Kaspersky: Türkiye'de Siber Güvenlik Algısı Yüksek

30.07.2025 15:19
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Kaspersky, META bölgesinde siber güvenlik algısını araştırdı; Türkiye'de katılımcıların %64'ü risk görüyor.

Kaspersky, "İşyerinde Siber Güvenlik: Çalışanların Bilgi ve Davranışları" başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik olaylarının olası sonuçları hakkında değerlendirmede bulunmak üzere gerçekleştirilen anket, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde bilgisayar kullanan profesyonellerin siber güvenlik algılarını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 52,1'i şirketlerinin başına bir siber güvenlik olayı gelme riskini oldukça yüksek olarak değerlendirdi. Türkiye'de bu oran yüzde 64 olarak öne çıktı.

Türkiye'deki katılımcıların yüzde 59,5'i olası bir siber olayın iş süreçlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 29,8'i son 12 ay içinde kurumlarında bu tür olaylar yaşandığını kabul etti. Katılımcıların yüzde 29,3'ü ise bu tür olaylar hakkında bilgiye iş arkadaşlarından ulaştığını kaydetti.

Kuruluşlar, kimlik avı ve iş e-postası tehlikesinden fidye yazılımı ve gelişmiş kalıcı tehditlere kadar çeşitli siber tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Bu saldırıların çoğunda kuruluşun ağına giriş noktası bir insan hatasından kaynaklanıyor. Bu nedenle saldırganlar çabalarını daha etkili hale getirmek için sosyal mühendislik tekniklerini ve yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyor.

Anket, katılımcıların çoğunluğunun siber güvenliğin bilgi teknolojileri (BT) departmanı tarafından dikkate alınması gereken bir konu olduğunu anladığını gösterirken, Türkiye'deki katılımcıların yüzde 22,5'i üst düzey yöneticileri, yüzde 22'si hukuk ve finans çalışanlarını siber güvenlik konularına dikkat etmesi gereken işletme içindeki temel gruplar olarak belirtiyor. Ankete katılan çalışanların yalnızca yüzde 26,3'ü siber güvenliği işletme genelinde tüm çalışanlar tarafından dikkate alınması gereken bir konu olarak görüyor.

Kaspersky, kurumların güvenliklerini artırmak amacıyla çalışan eğitimlerinden çevrim dışı yedekleme politikalarına kadar çeşitli önlemleri uygulamalarını öneriyor. Şirket ayrıca Kaspersky Automated Security Awareness Platform (Kaspersky Otomatik Güvenlik Farkındalık Platformu), Threat Intelligence (Tehdit İstihbaratı) ve Next ürün serisi gibi çözümleri de tavsiye ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky META Bölgesi Genel Müdürü Toufic Derbass, dijital ortamda siber güvenliğin, BT departmanının ötesine geçen kolektif bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Derbass, "Her çalışan gelişen tehditlerin farkında olmalıdır. Düzenli siber güvenlik eğitimi, ilgili BT çözümlerinin kullanımı, iyi tanımlanmış politikalar ve iyi bir olay müdahale planı, kurumsal siber dayanıklılığın temel unsurlarıdır. Ekip üyeleri bilgilendirildiğinde ve hazır olduğunda, kurum siber tehditlere karşı daha güçlü bir duruş sergileyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Orta Doğu, Kaspersky, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky: Türkiye'de Siber Güvenlik Algısı Yüksek - Son Dakika

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