Kastamonu'da 2024 Ekim-Aralık Döneminde 129 Yapı Ruhsatı Verildi

Ekonomi

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, 2024 yılının Ekim- Aralık ayları arasında Kastamonu'da yapı ruhsatı verilen bina sayısı 129, daire sayısı ise bin 251 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının Ekim ve Aralık ayları arasındaki yapı izin istatistiklerini yayınladı. Kastamonu'da belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2024 yılının Ekim-Kasım-Aralık aylarında verildiği bina sayısı 129, daire sayısı bin 251, toplam yüzölçümü ise 198 bin 535 metrekare oldu. Kastamonu'da belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2024 yılının Ekim-Aralık aylarında bina sayısı 142, daire sayısı bin 703, toplam yüzölçümü ise 266 bin 376 metrekare oldu. Kastamonu'da yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 198 bin 535 metrekareyken, bunun 117 bin 455 metrekaresi konut, 38 bin 31 metrekaresi konut dışı ve 43 bin 049 metrekaresi ise ortak kullanım alanı oldu. - KASTAMONU