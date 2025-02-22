Kastamonu'da 2024 Ekim-Aralık Döneminde 129 Yapı Ruhsatı Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da 2024 Ekim-Aralık Döneminde 129 Yapı Ruhsatı Verildi

TÜİK verilerine göre, Kastamonu'da 2024 yılının Ekim-Aralık ayları arasında 129 bina için yapı ruhsatı ve 1.251 daire için izin verildi. Ayrıca, yapı kullanma izin belgeleriyle birlikte toplam yüzölçümü de 198 bin 535 metrekare olarak kaydedildi.

22.02.2025 10:56
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TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, 2024 yılının Ekim- Aralık ayları arasında Kastamonu'da yapı ruhsatı verilen bina sayısı 129, daire sayısı ise bin 251 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının Ekim ve Aralık ayları arasındaki yapı izin istatistiklerini yayınladı. Kastamonu'da belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2024 yılının Ekim-Kasım-Aralık aylarında verildiği bina sayısı 129, daire sayısı bin 251, toplam yüzölçümü ise 198 bin 535 metrekare oldu. Kastamonu'da belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2024 yılının Ekim-Aralık aylarında bina sayısı 142, daire sayısı bin 703, toplam yüzölçümü ise 266 bin 376 metrekare oldu. Kastamonu'da yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 198 bin 535 metrekareyken, bunun 117 bin 455 metrekaresi konut, 38 bin 31 metrekaresi konut dışı ve 43 bin 049 metrekaresi ise ortak kullanım alanı oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da 2024 Ekim-Aralık Döneminde 129 Yapı Ruhsatı Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 2024 Ekim-Aralık Döneminde 129 Yapı Ruhsatı Verildi - Son Dakika
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