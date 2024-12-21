Kastamonu'da Araç Sayısı 161 Bin 666

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 161 bin 666 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kasım trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 161 bin 666 oldu. Bu taşıtların yüzde 45,2'sini otomobil, yüzde 23,0'ını traktör, yüzde 12,6'sını motosiklet, yüzde 13,1'ini kamyonet, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu'da Kasım ayında 614 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 614 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 37,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,3 ile otomobil, yüzde 16,4 ile traktör ve yüzde 10,4 ile kamyonet, takip etti.

Öte yandan, Kastamonu'da Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 19 adet arttı. - KASTAMONU